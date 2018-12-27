载石船翻覆案．失踪船员未寻获 上述意外发生在哥打丁宜丹绒士邦海域3.3海里处，事发后，大马海事执法机构连同陆军、水警、消拯局等多个单位组成救援队伍，并在事发当晚7时45分发现两名中国籍及孟加拉籍船员的尸体。

意外发生后的48小时，救援队伍持续展开搜索行动。（图：星洲日报）

（柔佛．边佳兰27日讯）载石船翻覆案，失踪的孟加拉籍船员仍未被寻获，搜救队伍展开潜水行动，救援可能被困在船内的失踪者。

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一艘在帕劳共和国注册，事发前从边佳兰本伦格（Belungkor）朝迪沙鲁航行的载石船圣诞节下午2时许因发电机故障导致船舵失控，闪避其他船只时遇上大浪而翻船，船上9名外籍船员，6人获救，2人死亡，1人仍失踪。

上述意外发生在哥打丁宜丹绒士邦海域3.3海里处，事发后，大马海事执法机构连同陆军、水警、消拯局等多个单位组成救援队伍，并在事发当晚7时45分发现两名中国籍及孟加拉籍船员的尸体。

意外发生后的48小时，28岁、事发时身穿救生衣的失踪船员法鲁何山仍未被寻获，搜救行动持续展开，搜索范围扩大至120平方海里，搜救人员增至92人，大马海事执法机构出动2艘快艇及2艘巡逻船，沿着丹绒本纳哇至丹绒士邦海域搜索。

于此同时，消拯局、陆军也在丹绒本纳哇、丹绒士邦至七湾的海滩进行搜索。