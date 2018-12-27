男童疑遭虐死案．生父继母延扣7天
2018-12-27 18:28
男童疑遭虐死案．生父继母延扣7天
法医判定男童是因遭钝器致伤腹部而死，男童被送院时已昏迷不醒。
（柔佛．新山27日讯）5岁男童疑遭生父及继母虐待，昨日在新山苏丹依斯迈医院（班兰医院）逝世，其生父及继母今日被延扣7天助查。
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法医判定男童是因遭钝器致伤腹部而死，男童被送院时已昏迷不醒。
涉案的是一名巫裔男子（33岁，厨师）及一名印尼籍女子（23岁，无业），警方今日将两人押上新山地庭申请延扣，获推事批准延扣至明年1月2日。
新山南区副警区主任莫哈末阿弗查尼占指出，男童的右脸、胸部、腹部及两条小腿皆有红肿及挫伤的痕迹。
他指出，警方是于昨日凌晨12时50分接获院方的投报，随后经医生检查后证实已逝世。
他说，警方是于昨日上午11时在新山大丰花园的住家逮捕两名嫌犯。
他说，警方援引刑事法典第302（谋杀）条文调查此案，一旦罪成可被判处死刑。
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他表示，民众若有相关情报，可联系新山南区警区总部热线（07-2218999）或查案官法兹礼（017-3090385）。
文章来源：星洲日报·2018.12.27
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