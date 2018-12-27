指“霸占”存款机25分钟．男爆粗骂存款女 这起风波发生在星期一（24日）下午5时30分左右，地点在兀兰民事中心银行外的存款机。两女一男因排队存钱起争执，最终惊动警方到场。

金发大叔被指爆粗还动手。

（新加坡27日讯）两女一男存款机前起争执，女职员被指“霸占”存款机，一用就是25分钟，对男子的三度提醒不理不睬，更不无视后方有“一票人”正在“痴痴等”；女方则表示自己聚精会神在存款，根本不知男子在说她，结果对方向她爆粗口推人，双方事后都已报警。

广告

这起风波发生在星期一（24日）下午5时30分左右，地点在兀兰民事中心银行外的存款机。两女一男因排队存钱起争执，最终惊动警方到场。

两个女郎分别是女老板罗慧敏（39岁）和她的女职员，而脾气火爆的男子则是许登勇（46岁，送货员）。

罗慧敏的公司主要负责处理账目及行政工作，每天得帮顾客到银行存款，事发当天也不例外。

“该处有两台提款机，我和女职员分开排队存钱，轮到我的职员存款时，一名男子在她的背后一直用福建话骂人，间中还掺杂了一些脏话。”

她说，女职员听不懂福建话，因此没有理会，继续存款，原本在使用另一台存款机的她则在存款完毕后，站在后方静观其变。

就在这时，男子突然竟走到女职员身旁，喊了一句“你还来！”，跟着狠狠推了她一把。

广告

罗慧敏见情况不对，马上跑上前质问男子。

提醒重新排队不受理

许登勇则告诉记者，女职员随身携带六叠钞票去存款，他目测大约有六万元。他看到女职员把三叠钞票存进存款机之后，又再掏出另外三叠钞票。他说，自己当时已经等了足足25分钟，不想再多等一轮，所以一再提醒她重新排队，可是对方却毫无反应。

“我等了很久，越等越气，所以才骂人，推开她是要她重新排队。”

广告

面对凶巴巴的许登勇，女职员当场吓坏，但还是默默走回存款机继续存款，罗慧敏则上前跟许登勇对质，还拿起手机拍他。

许登勇说，他被罗慧敏的拍照举动激怒，所以推开她的手不让她拍。

另一边排队的男子见状，让许登勇先用存款机，他才转身存钱，然后离开。

照片地址被放上网

火爆男：愤怒难堪

上司致电一句“你红了”，火爆男才得知对方把他的照片和地址放上网。

许登勇觉得，如果有大笔钱要存入银行，就应该到银行柜台，不该为了一己之利妨碍他人。对于对方把自己地址放上网的行为，他无法认同。

他说，自己好不容易找到工作，才做没多久，对方竟把自己的片面之词放上脸书，还公开自己的照片和地址，令他非常愤怒难堪。

“有事为什么不可以当面谈，要放上网？”