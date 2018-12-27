扩大禁烟区外劳社险等．系列新措施1月开跑 新政府新作风，政府将在2019年1月1日落实的一系列措施包括：

（雪兰莪．八打灵再也27日讯）新政府新作风，政府将在2019年1月1日落实的一系列措施包括：

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2019年1月1日新措施

●卫生部正式扩大禁烟区，规定全马所有冷气、非冷气设备餐厅、咖啡店、露天小贩中心、路边摊甚至是国会一律全面禁烟，违例者将面对罚款1万令吉及最高2年监禁的刑罚，对于没执行禁烟政策的业者则罚款2500令吉。

相对于过去，卫生部只将政府建筑物、冷气餐厅、公交与公园列为禁烟区。

●本地雇主必须为所聘请的外劳投保和缴交社会保险（SOCSO）。

●财政部长宣布从2019年1月1日起，最低薪金从1000令吉提高至1100令吉，比此前建议的1050令吉高出50令吉。

●从2019年1月1日起，政府全面实施就业保险计划（SIP）以帮助失业的雇员。

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●聘请已届退休年龄60岁以上至65岁员工的雇主，所提供的雇员公积金（EPF）缴纳率从6%降至4%。

●对于重返职场的女性，政府将豁免12个月缴交所得税。

●本地商家从外国服务供应商，获取的进口服务（Imported Service）从1月1日起须缴服务税。

●实施每周检讨油价机制，调降Ron95和柴油每公升零售价，并决定将Ron95和柴油顶价设定在2令吉20仙和2令吉18仙。

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●大马中小企业公司的首50万可征税收入的公司税，从18%降低1%至17%。

●财政部透过国民储蓄银行，提供5000万令吉的中小型企业贷款，给华商申请，他们可在2019年1月1日起，向所有国民储蓄银行及分行进行申请。

●2019年1月起电子召车司机必须注册，以及申请公共服务交通执照（PSV），直7月截止，陆路交通局将在7月12日起展开取缔行动。

●价值100令吉的“My100”公交卡，1月1日零时起生效，并适用于所有快捷通（Rapid KL）轨道服务，包括轻快铁、捷运、双威快捷巴士（BRT）及所有快捷通巴士服务。此卡只限于大马卡、大马军人卡和大马儿童卡持有人使用。

●从吉隆坡中环车站衔接雪州梳邦再也苏丹阿都阿兹沙机场终站的空中花园线（Skypark Link）电动火车服务，开始征收11令吉车资。

●交通部从2019年1月1日起，开放让符合资格的3星级以上教车中心提供线上驾照笔试服务。

●交通部2019年1月起，实施电子拍卖车牌号码，包括特别车牌的竞标程序；此外，该部也考虑在2019年，规定所有使用私家车或客货车载送学生的人必须向有关当局注册。

●2019年陆路公共交通委员会（SPAD）正式解散。

●配合2020年强制实行的系上后座安全带及安装儿童安全座椅的措施，交通部从2019年起展开为期一年的觉醒运动，同时也会将交通安全教育元素纳入国文科，协助孩子提升交通安全的意识。

●国家银行设立10亿令吉的可负担房屋基金，于2019年1月1日起开放申请，为期2年或直到该基金被悉数申请完为止。

●2019年1月1日起，政府豁免首购族在购买50万令吉以下房屋，首30万令吉屋价的印花税。

●国民或永久居民的产业盈利税，从0%增加至5%。

●政府从2019年1月1日起的6个月内，豁免售价介于30万零1令吉至100万令吉的滞销产业印花税。

●为了抑制走私和洗黑钱，国家银行宣布2019年1月1日起，金融机构的每日现金交易报由此前的5万令吉，调低一半至2万5000令吉。

●雇员公积金局宣布调高会员在55岁时应有的基本存款额，从原本的22万8000令吉，调高至24万令吉，在2019年1月1日生效。这笔基本存款额是以大马人民平均寿命75岁为估算，以应付55岁退休后，长达20年的生活开销。

●教育储蓄计划（SSPN）扣税数额，从原本6000令吉增至8000令吉，从2019年起生效至2020年。

●政府2019年1月1日起推出销售税减免积分系统，避免税务重叠和增加经商成本。

●2019年1月1日起，财政部豁免特定的商业对商业服务税。

●政府从2019年1月1日起，与私人保险公司配合，落实B40国家保健基金，在此基金下，政府准备给予40种严重疾病的最高保额达8000令吉，而最多14天在医院治疗，即每日50令吉或一年700令吉的赔偿。

●2019年教育部废除一至三年级的年中和年终考试，同时也不再有固定的分班制。

●教育部于2019年推出电子课本，让中学生无需携带传统课本上学；学生本身可选择电子课本或传统课本上学。

●2019年1月起，教育部简化无公民权的儿童的报读程序，只要父母其中一人是大马人就可进入政府学校就读，此新条例也允许学生参加政府考试。

●2019年起落实B40低收入家庭的学生早餐计划与援助金计划。

●配合2021年强制学生穿黑鞋上学的新措施，教育部宣布2019年起作为此措施的缓冲期，为期2年，允许学生2019新学年可穿白鞋或黑鞋到校上课。教育部也宣布增设多一项，即学生2021年必须穿黑袜上学。

●2019年1月1日开始，所有政府机构必须设立托儿所（TASKA），而妇女及社会发展部也会与教育部合作，以便各所学校可以为教师提供托儿所。

●2019年1月起至3月，旅游、艺术及文化部豁免全国旅游住宿场所70令吉的注册费，包括酒店、度假村、客栈、宿舍及民宿。

●亚航从2019年1月开始接管原本由飞翼（MAS wings）航空，所负责的沙巴亚庇往返诗巫，及亚庇往返民都鲁的航线。

●从2019年1月起在新的太阳能政策下，用户可享有零预付费用的优惠之下安装太阳能板，太阳能板租金和太阳能电费，可透过国家能源公司（TNB）账单缴付。

●吉隆坡、布城和纳闽从2019年1月1日起禁止使用塑料吸管。

●联邦直辖区部长指示吉隆坡市政局，从2019年1月起对吉隆坡市超时营业的娱乐场所展开严厉的执法；同时，直辖区部重新检讨发出特别营业执照，给一些特定娱乐场所营业至清晨5时的决定。

●关税局规定1月1日起：1.持有香烟进口准证长达3年或以上的公司，关税局规定必须在每个季度进口最少250万支的香烟，及准证少于3年公司必须每个季度进口125万支香烟，否则他们的准证将被撤销。

2.持有酒类进口准证3年或以上公司，也规定必须每年进口最少2万公升酒类，及准证3年以下者规定必须每年进口1万公升酒类。

3.随着1967年关税局法令135条文及1976年国内税（AktaEksais）法令74条文的修正，即加重走私和销售私烟、酒类业者刑罚，首犯者一旦罪成，其罚款提升至10万令吉或逃税额的10倍（视何者为高），以及最高罚款50万令吉或逃税额的20倍，或监禁不少于6个月及不超过5年。重犯者的最高罚款已提升至100万令吉，或逃税额的40倍（视何者高），及最低罚款20万令吉或逃税额的20倍（视何者高）或监禁不少过6个月及不超过5年。

●兽医局1月1日起，严禁饲料使用对人体健康造成危害的抗生素——粘杆菌素（Golistin）。

●为了确保季候风及佳节期间国内的鱼类及虾类供应充足，大马渔业发展局1月1至2月28日期间，实行特选鱼类限制出口政策。

同时，为了确保渔民季候风间期仍有收入，从2019年1月起，该部特别批准15总吨（GRT）以下的传统渔船出海捕虾2个月，但只限于东海岸沿海州属。

●原定1月1日落实高教基金贷款（PTPTN）定期扣薪制被展延实施，直到另行通知。