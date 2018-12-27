包点厂大火2死事件．柔职安局查肇因 柔佛州职业安全及卫生局局长赛夫阿兹哈今日发表文告指出，当局已针对雇主无法出示风险评估和风险控制（HIRARC）文件及标准作业程序（SOP）文件，各发出一封禁令。

（柔佛．新山27日讯）包点工厂蒸汽炉输送柴油途中意外引发大火意外事件，柴油罗里司机及包点工厂业主严重被烧伤离世，柔佛州职业安全及卫生局正在调查肇祸原因。

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柔佛州职业安全及卫生局局长赛夫阿兹哈今日发表文告指出，当局已针对雇主无法出示风险评估和风险控制（HIRARC）文件及标准作业程序（SOP）文件，各发出一封禁令。

他说，一旦发现违反1994年职业安全及卫生法令，当局将会对违例者采取法律行动。

他认为，如果雇主能够事前进行全面的风险评估及风险控制，包括遵照风险评估和风险控制（HIRARC）的守则，诸如上述的意外事故可避免。

这起意外是本月24日在新山茂奥斯丁花园中小型工业区一家包点工厂发生。22岁的印裔柴油罗里司机阿尼尔，事发时将小型罗里上装载的5000公升柴油转输到包点蒸汽炉，距料中途引发火苗，导致他瞬间变成“火人”，当场丧命。

55岁的林华友则遭突然冒出的火光烧及全身95%，事后由妻子紧急送往新山苏丹依斯迈医院（班兰医院）的深切治疗部救治，昨日不治身亡。