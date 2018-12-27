庆30周年办国际高桩舞狮‧麻关圣宫自家门口夺冠 麻坡关圣宫龙狮团“三十而立”，放眼推广狮艺！配合成立30年，关圣宫从今天起在家乡麻坡举办周年纪念系列活动“2018年国际高桩舞狮锦标赛”，吸引来自7个国家及地区的11支舞狮团竞技。

洪昆有（左三）赠送纪念品给法依扎（右三），在场者分别是梁溧堂（左一起）和李永彬，以及陈忠兴（右一起）和刘忠源。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡27日讯）经过一番龙争虎斗后，麻坡关圣宫龙狮团不负众望，在自家门口以9.20高分，摘下“2018年国际高桩舞狮锦标赛”冠军。

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比赛大热门麻坡关圣宫龙狮团以《翻山越岭乐逍遥》舞出13个高难度动作，精彩地完成比赛，赢得观众如雷掌声。

中国贵港瓦塘弘农堂龙狮体育会则以9.13分获得亚军，季军则由同时获得9.08分的中国深圳新湖楼村醒狮团和菲律宾岭南关圣宫国术总会共享。

大会由中国乐园国际总执行长刘忠源颁奖，陪同者包括麻坡县长哈菲兹及麻坡关圣宫龙狮团主席李永彬。

参与此次比赛的狮团，分别有印尼棉兰关圣宫龙狮团、中国广西平南陈忠关圣宫龙狮团、中国湛江许屋醒狮艺术团、中国深圳新湖楼村醒狮团、马来西亚森州桂青文艺协会、新加坡腾勇关圣宫龙狮团、中国贵港瓦塘弘农堂龙狮体育会、菲律宾岭南关圣宫国术总会、香港梁宝胜龙狮团、马来西亚麻坡关圣宫龙狮团及泰国曼谷狮艺龙狮团。