麻关圣宫狮团庆30周年．办国际高桩舞狮赛 麻坡关圣宫龙狮团“三十而立”，放眼推广狮艺！配合成立30年，关圣宫从今天起在家乡麻坡举办周年纪念系列活动“2018年国际高桩舞狮锦标赛”，吸引来自7个国家及地区的11支舞狮团竞技。

洪昆有（左三）赠送纪念品给法依扎（右三），在场者分别是梁溧堂（左一起）和李永彬，以及陈忠兴（右一起）和刘忠源。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡27日讯）麻坡关圣宫龙狮团“三十而立”，放眼推广狮艺！配合成立30年，关圣宫从今天起在家乡麻坡举办周年纪念系列活动“2018年国际高桩舞狮锦标赛”，吸引来自7个国家及地区的11支舞狮团竞技。

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该宫龙狮团今日下午在威德广场举办的“2018年国际高桩舞狮锦标赛”，吸引众多民众涌往观赏，令整个广场底层爆满。

此次参赛的7个国家及地区，分别是马来西亚、中国、印尼、新加坡、菲律宾、香港及泰国。

出席仪式的嘉宾，包括国际龙狮运动联合会第一副主席梁溧堂、香港关圣宫同盟总会会长梁宝胜、中国乐园国际总执行长刘忠源、麻坡关圣宫龙狮团兼国际关圣宫同盟会盟主陈忠兴、麻坡关圣宫龙狮团主席李永彬、大会主席洪昆有及青体部部长赛沙迪官方代表法依扎等人。

梁溧棠：国内舞狮蓬勃发展

国际龙狮运动联合会第一副主席梁溧棠致词时指出，大马政府抱持开明政策，致使国内舞狮运动蓬勃发展，也令到青少年对此有益身心的运动有了更多的认识。

他表示，关圣宫的舞狮凭着智慧创造出神入化的技巧，让海内外观众无不叹为观止，更令到欣赏舞狮成为一件赏心悦目的事。

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中国乐园国际总执行长刘忠源强调，舞狮已不仅是华裔的传统文化，更是全球人类的共同文化之一。

他说，在麻坡关圣宫龙狮团大力推广高桩舞狮之下，已将狮艺发挥得淋漓尽致，让全球人类看见舞狮的特色与精髓。

关圣宫74次夺国际冠军

他指出，全球各地人类皆知晓麻坡关圣宫龙狮团的精湛狮艺，更难能可贵的是，1988年成立至今，该宫龙狮团创下74次国际冠军及82次全国冠军，为中华传统文化贡献良多，更创建属于大马人的一个舞狮王国。

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他也说，该团以独特的高桩舞狮技艺，颠覆中国传统的舞狮，创造了一套全新的高桩狮艺，写下大马最辉煌的历史。

大会主席洪昆有则表示，麻坡关圣宫龙狮团于今年开始申请非物质世界文化遗产，目前，已获得全球百万个签名联署，包括来自美国、英国、中国与菲律宾等国民的签署。

他指出，该团秉承过去卓越表现和严谨作风，坚持关圣宫“忠仁义气”精神与提倡健康活动，提供青少年良好的活动空间，推广狮艺。

他说，该团于1988年正式成立，今年进入第30个年头；人到30岁正值壮年的时期，这就是所谓的三十而立，更是大有作为的时候。