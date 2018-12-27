唐诗咏感情疑有着落．与姚子羚前男友齐做义工 据报道，唐诗咏和郑子邦在某间中学上禅修班做义工，爆料民众大赞两人表现有礼貌，而且唐诗咏非常积极带领队员活动，完全没有视后架子，全程面露笑容，态度亲切。

（香港27日讯）37岁“绝世好女友”唐诗咏去年跟拍拖2年半的洪永城分手，最近洪永城已经有新欢，但唐诗咏却迟迟未有着落。据《香港苹果》报道，日前，唐诗咏被读者爆料与姚子羚前男友，身家逾亿港币、坐拥过百部的（德）士的“的士邦”郑子邦，一起低调做公益。

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据报道，唐诗咏和郑子邦在某间中学上禅修班做义工，爆料民众大赞两人表现有礼貌，而且唐诗咏非常积极带领队员活动，完全没有视后架子，全程面露笑容，态度亲切；而郑子邦亦表现得友善，耐心跟学员讲解活动，和平时报道见到他泡夜店的新闻完全不同。

问到唐诗咏和郑子邦是否一起到场，两人表现像不像情侣？对方表示，不确定两人是否在一起，但两人出入都会点头打招呼。据悉，唐诗咏是因为压力，所以透过禅修放松。

目前唐诗咏仍是单身，而郑子邦今年3月和姚子羚分手后，曾被目击与汤洛雯泡夜店，但两人否认拍拖，如今与唐诗咏双双做义工，未知两位单身男女会否擦出爱火花呢？