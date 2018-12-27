2019年电气双涨．手套业者盈利影响微．产品料不起价 分析员认为整体对手套业者盈利影响极微，且目前原料价格走软和马币走跌，不需为此上调手套平均售价，反而业者积极增产可能导致供过于求进而拉低售价，使赚幅承压。

（吉隆坡27日讯）天然气价格将于明年上半年调高，分析员认为整体对手套业者盈利影响极微，且目前原料价格走软和马币走跌，不需为此上调手套平均售价，反而业者积极增产可能导致供过于求进而拉低售价，使赚幅承压。

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大马气体（GASMSIA,5209,主板公用事业组）宣布，明年1月1日起至6月30日调整非发电领域天然气价格，天然气平均价格上调0.7%至每百万热能单位（MMBtu）32令吉92仙。

肯纳格研究指出，假设其他条件维持不变，在“没有转嫁成本”的情况下，天然气调涨0.7%仅对手套业者盈利带来微幅影响，介于0.2%至0.5%之间。

MIDF研究同意天然气调涨幅度对手套业者的影响微不足道，且手套业者目前新开设的厂房皆使用先进科技，可以带来高效节能。

燃油费占生产成本10%

天然气7%

手套业者的燃油费约占10%生产成本，其中天然气占7%。

肯纳格表示，手套业者可以透过上调平均售价，轻易的转嫁成本费用，预计胥视1至3个月时间转嫁上调的成本。

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达证券则认为，手套业者对于调涨天然气应心里有数，加上目前享有低原料价格和马币贬值利好，并没有任何原因需要调涨手套平均售价以转嫁成本。

达证券表示，想要完全抵销天然气调涨0.7%带来的影响，手套平均售价必须上调0.1%。

MIDF认为，随更严格的卫生要求，手套需求将持续增长，手套业者也将持续扩展产能填补需求。

“不过，手套业者面对产能过多，继而拉低平均售价和面对更高的营运成本风险。”

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肯纳格认同，随全球对手套需求高涨，业者积极增产，潜在出现供过于求的情况，料可能会重演2016年中供过于求拉低平均售价的情况。

MIDF相信，手套业者为了维持营运成本，将设法降低高涨的员工和能源成本，排除这因素，料手套业者的赚幅维持稳定。

本益比估值溢价逾20%

手套股建议趁高套利

另外，MIDF认为手套公司的本益比估值溢价超过20%，建议投资者可趁高套利。

肯纳格首选高产柅品（KOSSAN,7153,主板医疗保健组），认为在新产能拓展下，盈利可录得强劲的双位数增长、转型至自动化，潜在带来赚幅扩张及估值与同侪相比被低估。

肯纳格给予高产柅品“跑赢大市”评级和4令吉95仙目标价。

达证券则给予高产柅品“买进”评级，目标价4令吉97仙，和速柏玛（SUPERMX,7106,主板医疗保健组）“买进”评级，目标价为4令吉75仙。

达证券基于顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）股价近期大滑，下调至“守住”评级，目标价为6令吉12仙。