2019年电气双涨．制造业成本涨．削竞争力．负面影响经济成长 大马制造业步入2019年就面对电气双涨的挑战，分析员预料使用最多电力及天然气制造业将首当其冲，基于制造业对大马经济的重要性，电气双涨若导致整体制造业竞争力削弱，甚至负面影响大马2019年经济成长。

（吉隆坡27日讯）大马制造业步入2019年就面对电气双涨的挑战，分析员预料使用最多电力及天然气制造业将首当其冲，基于制造业对大马经济的重要性，电气双涨若导致整体制造业竞争力削弱，甚至负面影响大马2019年经济成长。

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钢铁业将是电气双涨下最大输家，手套业虽是大用户，但还可以转嫁成本给客户。

钢铁业冲击最大

分析员表示，工业电力及天然气起价，钢铁业可说是冲击最大，特别是目前钢铁业的国内外市场的竞争激烈使产品价格低迷，加上新政府削减或终止一些大型基建计划使市场需求萎缩，如今最大成本之一的电力及天然气价格分别于2019年3月及首半年起价，这对制造业特别是钢铁业可说是“雪上加霜”。

能源委员会于2018年12月14日宣布，明年1月开始不平均成本转嫁（ICPT）将向上调整。目前工业使用者的电力附加费每单位（每小时千瓦特）为1.35仙，从2019年3月1日开始至6月30日之间，将增加至每单位2.55仙，这主是国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）较高燃料及生产成本所致。

与此同时，大马气体（GASMSIA,5209,主板公用事业组）发文告宣布，2019年1月1日至6月30日止首半年的平均基本收费将每单位（mmBTU），如期调升至32.69令吉（增加2.4%），这使大马气体的津贴成本进一步上升至每单位1.50令吉，加上宣布在2019年首半年的额外收费为每单位23仙，所以平均而言，大马2019年首半年的净气体收费将增加0.7%。

分析认为，大马各领域制造业是电力和工业气体大用户，预料都将受电气双涨不同程度冲击，盈利受压。

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制造业是大马经济主动脉，制造业赚幅受冲击的后座冲力，可能也损及大马经济成长。

分析员指出，钢铁业是能源密集行业，除了天然气之外，电力是钢铁业者第二大生产成本，而钢铁原料则是最大生产成本。国内钢铁业是主要工业电使用者，占工业电总耗量的15%，其余85%则来自其他领域业者，包括胶手套以及其他建材制造商等。

钢铁业料转嫁成本

分析员预料，钢铁业将是电气双涨的最大受灾户，单单是工业电费附加费明年起至每单位2.55仙，本地钢铁业每年的电力成本将增加17.3%或是1亿4800万令吉至10亿令吉，这对挑战重重的整体钢铁业无疑是沉重打击，特别是市场竞争激烈及产品价格低迷，很能将此额外成本转嫁给客户或市场。

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马来西亚钢铁工业联合会吁请政府当局停止电力持续不断地涨价，以协助业者应付经商成本有增无减的风险，特别是目前经济及全球不明朗的艰辛时刻。

资深分析员卢文豪指出，电费及天然气（气体）2019年起价，使用较多电力或天燃气领域或公司将首当其中，这主要是钢铁业、胶手套及建筑材料公司，预料盈利或赚幅将受到挤压。

达证券分析员指出，在509全国大选变天后，新政府削减或延迟一些大型基建计划，加上建筑及产业领域也走软，国内建筑材料领域，包括钢铁及洋灰等已深受打击，如今2019年首半年电费及天然气收费再起，使整体行业更是充满变数。

达证券表示，预料本地钢条的价格持续面对下行挤压窘境。本地冷轧钢筋业者的赚幅将持续萎缩，使他们的成本走高及价格竞争。

分析员指出，钢铁业是能源密集行业，除了天然气之外，电力是钢铁业者第二大生产成本，而钢铁原料则是最大生产成本。国内钢铁业是主要工业电使用者，占工业电总耗量的15%，其余85%则来自其他领域业者，包括胶手套、以及其他建材制造商等。