美股疯涨逾千点．亚股笑逐颜开．马股升破1690点 隔夜美股送出圣诞大礼，上演“绝地大反攻”，道琼斯工商指数历来首次收涨逾千点，带动亚洲股市周四欢欣尾随，全面回升，马股也应声反弹。

（美国．纽约27日讯）隔夜美股送出圣诞大礼，上演“绝地大反攻”，道琼斯工商指数历来首次收涨逾千点，带动亚洲股市周四欢欣尾随，全面回升，马股也应声反弹。

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日本股市表现最佳，日经指数高开2%，随后涨幅迅速扩大至4%，抹去圣诞节以来的跌幅，收报20077.62点，涨3.88%。日经周三自10月2日高点回落逾20%，正式进入熊市。

香港股市收跌0.67%，中国股市跌0.61%，台股升1.72%，韩国股市涨0.02%，澳洲股市起1.84%，其他亚洲股市涨幅则在1至2%以内。

马股涨18点

马股尾随美国和亚洲区域涨势，综指盘中一度起19.05点，至1691.65点，收市报1690.72点，全天上涨18.12点或1.02%。

美股道指在周一重挫653.17点或2.91%之后，周三迎来圣诞节大礼，闭市猛涨1,086.25点或4.98%，报22,878.45点；标普500指数劲扬116.6点或4.96%，报2,467.7点，脱离可能陷入熊市的风险；纳斯达克指数急升361.44点或5.84%，报6,554.36点。

道指上一次创下的点数纪录涨幅是2008年10月13日上涨936.42点，当时金融危机处于最严重时期，其发展令市场几乎每天都遭受冲击。

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在当日大涨后的两个交易日中，道指下跌超过800点。

周三空头回补情绪十分狂热，汤森路透美国作空指数的涨幅为该指数推出6年以来最大。

美股隔夜出现报复性反弹并不是受单一因素引发，尽管万事达卡的一份报告显示，2018年美国假期购物季销售创出6年来最强劲表现，缓解了对经济形势的担忧。

白宫也在试图缓和对美国联邦储备局的抨击。白宫经济顾问委员会主席哈西特周三称，联储局主席鲍威尔并未面临被炒的危险。

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另有报道，美国一贸易代表团将在1月7日当周前往北京与中国官员举行会晤的消息。

不过，分析员表示，美国政府关门、对全球经济放缓的疑虑，还是令投资者感到不安，也影响后续股市走势。

美股3大神奇“涨”相

1）美股3大指数均上涨至少4%。这是2011年以来首见情况。道指和标普500指数涨幅直逼5%。

2）道指30档成份股周一集体收跌，周二则是集体收涨。这是2015年来第一次，也是2000年以来第10次出现这种奇观。

3）据彭博自1990年以来汇整的数据，周三还是标普500指数首见超过500档股票收涨，占比99.8%（标普500指数目前有505档成份股）。