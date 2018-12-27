油价急升近9%．美元受支撑．马币回升至4.1670 美国原油与布兰特原油隔夜双双创出2016年11月以来的最大单日涨幅，吸引投资者关注。美国原油期货收报每桶46.22美元，急升3.69美元或8.7%，但仍较10月触及的逾76美元收盘高位低近40%。

（吉隆坡27日讯）美国原油与布兰特原油隔夜双双创出2016年11月以来的最大单日涨幅，吸引投资者关注。美国原油期货收报每桶46.22美元，急升3.69美元或8.7%，但仍较10月触及的逾76美元收盘高位低近40%。

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布兰特原油期货跳涨4美元或8%，收报每桶54.47美元，稍早跌至2017年7月以来最低49.93美元。

不过因逢高套利，亚洲盘美国原油报每桶45.86美元，跌0.8%。布兰特原油涨0.9%报每桶53.98美元。

随着隔夜投资者回归风险资产，10年期美债收益率攀升，最新报在2.801%，较周三亚洲盘触及的4月来低点上涨约10个基点。

投资者转向风险资产为美元构成支撑，美元兑日圆隔夜上涨约1%至111.41日圆，创下4月底来兑日圆最大单日升幅。

美元周四亚洲时段早盘回吐部份隔夜升幅，兑日圆最新下滑0.3%至111.05日圆。美元兑欧元和兑英镑也稍稍休整，均下跌约0.2%，分别报在1.1372和1.2655美元。

马币兑美元汇率则升至4.1670，昨日为4.1750。

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美元指数略走软，报96.932。

在大宗商品市场，金价仍位于上日所及的六个月高点下方。现货金小幅上涨至1,271.20美元，但由于投资者回归风险资产，金价涨幅受到压制。