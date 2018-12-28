机场跑道加长没消息·商民复经济复苏无望 （山打根27日讯）山打根机场跑道加长工程至今仍没下文，当地各行各业，尤其是旅游业难以振作，要复兴山打根经济，恐无法在短时间内实现。

（山打根27日讯）山打根机场跑道加长工程至今仍没下文，当地各行各业，尤其是旅游业难以振作，要复兴山打根经济，恐无法在短时间内实现。

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山打根机场公司总经理苏海米披露，机场跑道加长工程从前朝政府至509改朝换代后，至今仍未动工。

“前朝政府于今年第14届大选前几天，即5月5日才展开机场跑道扩建工程，包括清除杂草及挖泥等。”

苏海米指出，509大选改朝换代后，有关工程也随之停工，原本在机场施工的挖泥机及罗里等也在不久后撤离。”

“我不懂工程何时会继续，需要等待新政府通知，才能确定有关计划的去向。”

■大选前宣布动工

据悉，山打根机场曾于2014年11月完成提升工程，惟当时并没纳入加长机场跑道。时任首相拿督斯里纳吉曾于2017年5月7日访根时，宣布将拨出8000万令吉，用于升级及加长山打根机场跑道，让更多国外航班直接登陆山打根机场，促进沙巴及山打根的经济发展，惟之后一拖再拖，直至大选前夕才突然宣布动工，让人疑惑。

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山打根机场跑道加长工程对山打根发展来说举足轻重，多个非政府组织，包括山打根旅游协会、山打根中华商会及山打根德士同业公会等，都曾多次呼吁政府尽快完成这项计划，振兴本地各行各业发展。

针对机场跑道加长课题，时任反对党也多次炮轰及叮促时任政府交代工程进展，惟如今改朝换代数个月后仍未有下文，会否就此不了了之，仍是未知数。