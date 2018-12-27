《歌手2019》名单出炉！​神秘嘉宾不是艾薇儿？ 《歌手》经历更改节目名称已经5年，最新一季名单盛传多时，一度传出会有林俊杰或叶蒨文，最终名单则没有出现，不过证实了吴青峰的加入，日前网传吴青峰会接棒张韶涵担任“音乐串讲人”，节目将于1月11日播出。

《歌手2019》举办新闻发布会，会中宣布还会有神秘嘉宾加入。

（中国．北京27日讯）中国综艺节目《歌手2019》开播前演出阵容传出多个版本，终于在昨午公开官宣版名单，除了有中国“音乐之父”级封号的刘欢、摇滚乐团逃跑计划、杨坤、张芯，还有台湾的齐豫、吴青峰，最后一位未公布的歌手，仅透露是西洋歌手，届时节目上才会揭晓。

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《歌手》经历更改节目名称已经5年，最新一季名单盛传多时，一度传出会有林俊杰或叶蒨文，最终名单则没有出现，不过证实了吴青峰的加入，日前网传吴青峰会接棒张韶涵担任“音乐串讲人”，节目将于1月11日播出。

由于《歌手2019》透露还会有一位神秘嘉宾演出，引起不少网民高呼先前网传的超人气天后艾薇儿。根据新浪娱乐报道，知情人士爆料节目邀请克里斯蒂安科斯托夫（Kristian Kostov），他拥有俄罗斯、保加利亚双重国籍，现年18岁，2017年在《欧洲歌唱大赛》夺下亚军，参赛惊力相当惊人，再加上刘欢、齐豫、吴清峰等实力派唱将，由于第一波名单歌手年龄层较高，部份网民认为对年轻群众吸引力较低，不过也有歌迷形容2019年阵容“好像看神仙打架。”

《歌手2019》将开启全新踢馆赛制，将原本“要谁来谁就来”的踢馆赛，变为“你要谁来谁就来””，届时全民举荐的歌手，将与专家推选的歌手现场对决，用二选一舞台对阵形式，由观众即时决定，哪位获得正式踢馆资格、拥有挑战在线歌手的权利。

《歌手2019》神秘嘉宾传是2017年《欧洲歌唱大赛》亚军的克里斯蒂安。