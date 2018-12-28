登记爱心援助计划·沙电贫户1日起享回扣 （亚庇27日讯）沙巴电力公司（SESB）将从明年1月1日起，为爱心援助计划（e-Kasih）下登记的“赤贫”及“贫穷”用户提供每月高达40令吉回扣。





沙巴电力公司（SESB）将从明年1月1日起，为爱心援助计划（e-Kasih）下登记的“赤贫”及“贫穷”用户提供每月高达40令吉回扣。

（亚庇27日讯）沙巴电力公司（SESB）将从明年1月1日起，为爱心援助计划（e-Kasih）下登记的“赤贫”及“贫穷”用户提供每月高达40令吉回扣。

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沙电资产管理部高级总经理阿都纳昔昨日在文告中表示，这项措施配合政府的决定，确保人民享有福利及高生活素质。

文告指出，联邦能源科艺及环境部（MESTECC）提供8000万令吉拨款进行电费回扣计划，为18万5000户在爱心援助计划下登记的贫穷家庭提供电费回扣，执行日期是明年1月1日至12月31日。每月电费低于40令吉，用户将自动免除缴付电费；高于40令吉，则只需缴付扣除40令吉后的数额。

文告指出，用户可以检查本身是否符合参加爱心援助计划及获取电费回扣的资格。他们可浏览能源科艺及环境部网页（https://semakanrebat.mestecc.gov.my）或联络沙电热线（088-515000/15454）。