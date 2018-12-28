阻发展商终止清盘申请·181业主接管Oceanus （亚庇27日讯）由业主注册成立的Oceanus商场管理层有限公司（OMM）获清盘司委任，将于明年1月1日接管商场管理层工作。





（亚庇27日讯）由业主注册成立的Oceanus商场管理层有限公司（OMM）获清盘司委任，将于明年1月1日接管商场管理层工作。

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该管理层也代表181名业主，通过律师吴姵霓采取一连串的法律行动，以收回业主们的损失和未支付的担保租金，还有反对Oceanus商场发展商Sunsea Development有限公司终止清盘的申请。

业主代表拿督陈清吉今日在新闻发布会指出，原本被清盘的Sunsea Development，最近根据2016年公司法令493条文，寻求终止对该公司的清盘。

■欲恢复身份申领拨款

陈清吉说，Sunsea Development所提出的理由是：他们希望完成亚庇首座冷气天桥工程，好让他们恢复发展商的身份，向公共及私人界合作单位（UKAS）申领拨款。

他解释，UKAS棣属首相署是为政府及私人联合发展项目提供资援，发展项目以基本设施为主。

据悉，亚庇首座冷气天桥工程是由Sunsea Development委托承包商Petrofiq建造已完成95%工程，但承包商只收到35%的工程费，换言之，承包商被拖欠了2000万令吉工程费。

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陈清吉指出，Sunsea Development表面上是以公众利益为由，要求恢复发展商的身份来完成该天桥工程。事实上，只要UKAS已为该工程准备资金，无论是哪个承包商或是任何一方都可能协助完成有关工程，没必要让已被清盘的发展商来担此“重任”。

■促市长解释天桥后续发展

Sunsea Development的法定宣誓书（Affidavit）提到，市长拿督杨文海已承诺处理天桥工程的后续，因此陈清吉希望杨文海能进一步解释。

陈清吉说，Oceanus商场是Sunsea Development和亚庇市政厅的合资项目，但Sunsea Development已于今年4月19日被清盘，棣属Sunsea Development的Sunsea Pavilion有限公司，即商场管理公司也被清盘。

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他指出，商场235个业主因此大受影响，不仅业主没有在发展商许诺的“保证租赁计划”下受惠，还被拖欠数月租金。

“所以，我们（业主）已联合起来，通过律师来反对Sunsea Development终止清盘的申请！”

陈清吉也要求亚庇市政厅与业主站在同一阵线，因为根据清盘司的季度报告，市政厅控股被发展商拖欠了300万令吉。

■数可疑交易待厘清

不过，陈清吉说，清盘司的季度报告也点出了在发展商清盘期间出现几个相当可疑的交易，这些都有待厘清。

陈清吉同时促请Sunsea Development解释拖欠土地局650万令吉地税，以及业主们所缴付的首6个月管理费抵押金总额估计200万令吉的去向。

另外，陈清吉感谢市长和市政厅，在10月18日的会议上同意Oceanus商场管理层有限公司在接管商场后，可使用和管理商场的沿海走廊及后方的码头，作为投资与商业用途。

他说，市长为业主们所提供的便利将协助管理层早日重振商场，回到正常作业的正规上。

Oceanus商场管理层促业主们团结起来，重新包装及为商场转型。

管理层促降租吸引投资

Oceanus须转型 重振光辉

Oceanus商场管理层有限公司（OMM）促业主们停止对外部的依赖，团结起来，才能有望重拾这座沿海而建的商场昔日光辉。

业主代表拿督陈清吉今日在新闻发布会向业主及代表喊话时说，Oceanus商场占尽优势，四周环绕<7740>酒店和高级公寓，是游客尤其中国及韩国游客必经之处，现需要业主愿意配合，作适当调整。

他促请业主先降低租金以吸引投资者，待商场旺起来，再慢慢调回租金。

■多设餐厅超商减零售

陈清吉认为，Oceanus商场的重心应以酒店客及公寓住户的利益为主，减少零售，改以餐饮及超商为主。

“如果我们主打零售，恐怕无法和附近的商场竞争。我们希望能将商场打造成一座饮食城，各种餐馆、食摊和饮料、还有超商，为附近的酒店客和住户服务，这是我们计划的第一步。”

■打造沿海走廊休闲区

陈清吉说，商场内添加儿童游乐设施和学习中心，让家长们无论是放学还是周末日，都可一家大小到此消费及欢度时光。

“再来，我们希望能效仿新加坡渔人码头，将商场外的沿海走廊打造成休闲区，让访客夜间到此小酌一杯，与亲友相聚。”

■砂船务公司入驻码头

陈清吉也说，市长和市政厅已同意Oceanus商场管理层有限公司使用和管理商场的沿海走廊及后方的码头，作为投资与商业用途。

他指出，一家砂拉越船务公司将投资该码头，载送游客到岛屿，一旦运作，将向访客征收船票，商场不但可分一杯羹，还可迎来更多人潮与商机。

“只要我们齐心协力，重新包装及为商场转型，必能让商场重新回到正轨，吸引本地及外国访客，才能让产业增值。”

据悉，Oceanus商场有280个单位，目前卖出的单位235个，有181个业主联合起来组成管理层。管理层每月可征收的管理费估计30万令吉，商场的电费每月约15万令吉，其他费用如水费、员工薪资、清洁及维修等则需约25万令吉。