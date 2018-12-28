业者承担亏损续进货·沙不会闹油荒 （亚庇27日讯）沙巴石油代理商公会主席宋绍川表示，沙巴近期不会出现油荒，民众大可放心。

油站业者表明不会因为政府宣布下调汽油零售价而停止进货，沙巴也不会出现油荒。

（亚庇27日讯）沙巴石油代理商公会主席宋绍川表示，沙巴近期不会出现油荒，民众大可放心。

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宋绍川表示，尽管政府宣布明年1月1日起下调汽油零售价，并恢复每周调整油价的做法，但是本地油站业者不会因为这样而停止进货，因此不会出现燃油供应短缺的情况。

他解释，在相关法规的管制下，油站业者不能因为上述原因而停止进货。因此，他说，根据惯例，油站业者将会承担“贵买便宜卖”所造成的亏损。

■盼采“缓冲式”价格调整

宋绍川表示，沙巴石油代理商已经委托全国总会与政府讨论最好的油价措施，包括如何在新措施实行后避免油站业者蒙受巨额的亏损，并缔造业者和消费者双赢的结果。

他希望最终出炉的油价调整措施不会对油站业者带来重大的打击，例如采用“缓冲式”价格调整等，避免一次性大幅度降价。

“我相信，政府将采取负责任的决定。”

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他透露，沙巴石油代理商目前有超过120个会员。

根据报道，财政部长林冠英日前宣布，政府将从明年1月1日起重新实施每周检讨油价机制，让油价每周浮动，确保人民不会打贵油；随着国际油价下跌，RON95汽油也会在1月1日下调。