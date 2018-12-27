小摩付5.64亿．了结ADR指控 摩根大通将支付1.35亿美元（约5.64亿令吉），了结美国证券交易委员会（SEC）针对其在外国公司美国存托凭证（ADR）方面的不当操作指控。摩根大通也因此成了行业行为整顿中最新一家遭受罚款的银行。

（美国．纽约27日讯）摩根大通将支付1.35亿美元（约5.64亿令吉），了结美国证券交易委员会（SEC）针对其在外国公司美国存托凭证（ADR）方面的不当操作指控。摩根大通也因此成了行业行为整顿中最新一家遭受罚款的银行。

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SEC在周三发布的一份公告中指称，在券商及其客户皆未持有外资公司股份的情况下，摩根大通不当为其提供了外资公司的ADR。

摩根大通既未承认也未否认SEC的指控，但同意支付4,970万美元罚款和8,540万美元退款及利息。

这是第八间涉及ADR操作而面对SEC起诉，其后同意支付罚款的美国证券行。SEC指出，有关ADR操作不当的调查将继续进行。该机构认为，此举等同容许投资者非法抛空ADR。

SEC已经将ADR发行列为监管执法重点。花旗上个月同意支付3,870万美元了结SEC的类似指控，德意志银行7月份也曾因此同意缴纳大约7500万美元。