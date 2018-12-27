高恩新指控．传涉向沙地商人付款 路透引述消息人士称，日产汽车前会长高恩（Carlos Ghosn）再涉及新指控，今次是指他动用公司资金，向一名曾协助他摆脱财政困难的沙地阿拉伯商人提供资助。

（日被．东京27日讯）路透引述消息人士称，日产汽车前会长高恩（Carlos Ghosn）再涉及新指控，今次是指他动用公司资金，向一名曾协助他摆脱财政困难的沙地阿拉伯商人提供资助。

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高恩在上周五第三度被捕。日本检察官指控他违反诚信责任，把个人投资损失转至公司名下。根据检察官声称，高恩在2008年10月试图处理18.5亿日圆（约7000万令吉）账面投资损失，而协助他取得信贷额度的一名商人在2009年至2012年期间，分4次从日产取得合共1470万美元。有关支付安排是为了高恩个人利益而进行。

消息人士则指出，该名商人是沙地最大综合企业之一、E.A.Juffali and Brothers的副主席Khaled Al-Juffali。他也是Al-Dahana的主要股东，Al-Dahana与日产成立各占半数权益的合营企业Nissan Gulf。

Khaled Al-Juffali拒评上述消息。高恩在东京的代表律师Motonari Otsuru未有回应查询。高恩家庭代表拒评上述消息。东京检察官拒评上述消息。日产发言人拒评上述消息。