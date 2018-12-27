疑油价下跌造成交易亏损．中石化2高管停职

（中国．上海27日讯）中石化旗下贸易公司联合石化的两名高管本周四被证实已被停职。外媒报道说，此前公司蒙受损失。

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财新网从中石化官方得到证实，中国国际石油化工联合有限责任公司（下称联合石化）总经理陈波和党委书记詹麒因工作原因停职，现由联合石化副总经理陈岗主持行政工作。

报道说，陈波和詹麒的停职决定是于12月26日下午在中石化集团开会宣布，调查仍在进行当中。此次事件是联合石化在进口原油远期保值操作流程中出现了风控措施失误，导致部份进口原油价格高于市场价格。

股价暴跌6.75%

受此事件影响，12月27日中石化A股收盘于5.25元，单日暴跌6.75%；中国石化港股收盘于5.7港元，单日跌4.68%。联合石化为中石化旗下负责原油贸易业务的全资子公司。

此前，路透社报道引述三名消息人士称，在出现亏损之后，陈波、詹麒遭到停职。由于事涉敏感，这几位消息人士要求匿名。

据新浪财经频道独家专访业内人士表示，目前不清楚到底是什么问题。但如果真的是交易失误，那么金额上几亿美元肯定打不住，有可能会要超过中航油当年亏损的规模。

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另有网络消息说，联化总经理陈波被集团公司解除了职务。他买涨原油期货，据说买了3000~7000万桶，造成联化亏损了数十亿美金。这跟十多年前中航油新加坡公司总经理陈久霖的操作一模样，中航油当时濒临破产，亏了5亿美金，陈久霖入狱12年。

不过，上述消息无法得到证实。