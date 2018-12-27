亚马逊逆袭！圣诞假期销量创新高 本周三亚马逊股价涨超9%。第三方数据显示，今年11月到12月，美国消费创下六年最强圣诞节前增长。此前，亚马逊公布的购物季所在四季度收入和盈利指引均低于华尔街预期。

（美国．纽约27日讯）本周三亚马逊股价涨超9%。第三方数据显示，今年11月到12月，美国消费创下六年最强圣诞节前增长。此前，亚马逊公布的购物季所在四季度收入和盈利指引均低于华尔街预期。

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亚马逊称，今年圣诞假期的全球商品销量创造了史上同期最高纪录。这意味着，四季度亚马逊的真实业绩有望一扫可能逊于华尔街预期的颓势。

美东时间12月26日周三，亚马逊公布，这个圣诞假期购物季，亚马逊全球客户下单购买商品件数超过史上同期，全球上千万消费者开始试用Prime的免费或付费会员服务，仅美国就有超过10亿件商品通过Prime免费配送。亚马逊平台的中小企业售出商品增速超过零售业务，50%以上的亚马逊假期出售商品都来自中小企业。

亚马逊公布购物季表现后，本周三股价高开高走，虽然两大美国股指道指和标普盘中一度转跌，但亚马逊保住了涨势。后随着美股涨幅扩大，亚马逊午盘重上1473美元，涨幅一度扩大到9.6%。

最终亚马逊收涨9.45%，收报1470.9美元，不但终结连续九个交易日下跌的势头，而且创去年10月27日以来最大单日涨幅，抹平前一交易日跌幅。圣诞前夕、本周一亚马逊收跌8.26%，收创十个半月来新低。在亚马逊为首的科技股带动下，本周三，三大美国股指收盘均创逾九年半最大百分比涨幅，道指史上首次收涨超过1000点。

亚马逊的亮眼成绩不算意外，周三稍早华尔街见闻提到，万事达卡数据显示，11月1日至12月24日，除汽车之外，美国民众的消费额同比增长了5.1%，是六年来最强的圣诞节前消费增长，其中，网购消费增长19.1%。

Adobe Analytics数据显示，在感恩节前的周三到“黑五”的周末之间，网购同比增长26.4%，这是假期消费提前“起飞”的一个迹象。

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靓丽的购物季表现意味着，此前亚马逊低于华尔街预期的四季度业绩指引可能成功逆袭，实际业绩有望令华尔街大跌眼镜，优于市场预期。

今年10月25日亚马逊公布三季度财报后，股价盘后一度跌超9%。华尔街见闻文章当时指出，三季度亚马逊的盈利均高于市场预期，但当季营业收入逊于市场预期，更重要的是，在包括一年内最重要假日购物季在内的第四季度，亚马逊给出的收入和盈利指引也不及市场预期。

亚马逊预计，四季度营业收入为665-725亿美元，市场预期为737.8亿美元；亚马逊预计四季度营业利润为21到36亿美元，仅略高于去年四季度利润21亿美元，同样低于市场预期的39亿美元。

亚马逊三季度财报公布后，评论称，继三季度之后，亚马逊四季度的业绩指引又一次低于市场预期，投资者对亚马逊达到“盈利巅峰”的担忧加剧，担心其增长达到饱和点。

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CNBC报道指出，亚马逊至今还未公布购物季的营业收入，投资者可能必须等到亚马逊公布四季度财报才能了解假期销售对亚马逊当季业绩的影响。