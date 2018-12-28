【读者回响】刘道南 ‧ 因为你，让我的2018不一样 平时身边的人，一时都变成我的贵人。关心我，祝福我，捐款给我。又给我提意见，给我出谋献策。送药方过来，送保健品过来，借抗癌书给我阅读。

不久前，我在（图：星洲日报）星云（图：法新社）版读到“因为你……，我的2018不一样”的几篇文章（编按：即（图：星洲日报）星云（图：法新社）心灵写作班成员作品）。我一时感悟，就写下我这篇短文。

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我今年73岁，大半辈子都在课堂教学。退休后，就专注于文史研究。生活简朴有规律，也做健步运动。我参与社会文化活动，喜欢在寓所做文字工作，写写文章。

2018，原本，对我们夫妇来说，是一个甜蜜的年。

但是，2018年下半年，因为你……，却让我大大的很不一样，很不一样！

这个“你”原本应该是我身边爱人。因为在50年前的1968年初，我们相识。这一年底，我俩确定关系。因此，2018年对我们来说，是值得纪念的50周年。于是，今年元旦日，我们就早早持着雕空“2018”的手工纸牌，爬怡保万里望升旗山，站在山头迎接2018的第一线曙光，留下照片纪念。我们还准备今年底结婚44周年纪念日好好庆祝一番。

可是，突然，“你”出现，晴天霹雳，把甜蜜的2018变了味：苦味。“你”，打乱了我的家的心情。妻子、孩子都因为“你”这不速之客而难过。亲友，也为我不安，而不断给我祝福。

你，就是第四期肺癌！

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你，怎么不声不息的来扣门？怎么不预告一番？事先，没有任何迹象！没有咳嗽，没有疼痛；没有气喘，没有不适。

于是，从8月中开始，我们夫妇忙着进出怡保和吉隆坡的政府医院和私人医院，见医生，做化验。起初我们带着一线希望：但愿左肺叶上端的哪一团东西不是癌症。如果不幸的话，也只是初期的。我们走过10家政府和私人医院，做了CT Scan，作了PET Scan，做了MRI。

最后，医生却告诉我：很抱歉，那是肺癌，而且扩散到脑部、胸腔淋巴、脊椎骨L5节。你是第四期肺癌。晚期！

最后两个字：“晚期”，让我陷入痛苦中！

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怎么可能，我不抽烟，不喝酒，没有咳嗽气喘，没有家族病史，没有生活在二手烟的环境里。我连伤风都少。我虽乐龄，然我一直在参与社会文化活动，到处蹦蹦跳跳。我的肺怎么可能有癌细胞？这不会是医生误诊？我问医生为什么我肺部没有疼痛感觉。他说：肺部是没有神经线的，不会有痛感。

事实当前，我只能接受。我唯有进出政府医院和见私人专科医生。最后来到吉隆坡的马大私人专科医院。

医生将我的切片扫描样本拿去作基因检测。9月13日基因检测报告回来，我战战兢兢等候判决：准备化疗吧。

可是，医生第一句话，就让我放下我最担心的事：“你很幸运，你不需要化疗，只要吃药就可以了。你是基因病变，不是吸烟造成或家族遗传。但是你的肺癌已经扩散到脑部、胸腔和脊椎，因此你的肺癌必须服用针对性的标靶药；第二代的Afatinib30mg.。第一代的旧药药性不上头部，不适合你。”

我问医生：肺癌的第二代标靶药Afatinib30mg，药费多少？

“不便宜呀！每个月28粒，药费是七千多令吉。”

七千多令吉！我登时傻了眼。

我问医生要吃多久。他说：“很难说。一年两年，三年五年，也不一定。”那我一年就得付8万4000令吉。每一天一粒就得258令吉！我突然觉得自己“幸运”

不起来了。

医生补充道：“政府医院是有免费第一代旧药供应。但是，那不适合你。因为第一代药物不上脑部。”

于是，我开始服用Afatinib30mg的日子。开始面对拉肚子、皮肤痒、甲沟炎疼痛等副作用折磨的日子。

现在回想起来，我还是觉得自己是“幸运”的，因为，我免除了化疗的痛苦，免除“痛不欲生”（化疗患者的用语）的煎熬。

珍 惜 现 在 所 拥 有 的

这就是“你”，肺癌。你让我变成一个癌友。一生得跟癌抗争。你让我的2018变得很不一样，很不一样！

但是，你又让我发现到：平时身边的人，一时都变成我的贵人。关心我，祝福我，捐款给我。又给我提意见，给我出谋献策。送药方过来，送保健品过来，借抗癌书给我阅读。广告社的友人，还特地印制了几件“不屈．坚持”文字的T恤送给我。而怡保精武体育会更第一时间为我筹款，令我非常感激。这些鼓励给了我莫大的正能量，让我乐观，开朗，充满信心，决心抗癌下去。

还有，我突然发现，我的儿子变了我的司机，载我进进出出医院。我身边的太太，也突然变成我的保镖、我的护士、营养师。衣食睡行样样管，连下车也得让她先打伞（电疗后我不宜晒太阳），不离不弃。她说：现在她是我的战友，跟我并肩作战！真的感谢她。

另一方面，因为你……我接触不少癌友，感受到他们的抗癌精神与经历，懂得更多抗癌的知识，养伤的调理。我也感悟了人生，劝请众人，重视健康，珍惜现在所拥有的。