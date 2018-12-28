张汉清 ‧ 山还是那山，水还是那水——重阳寄语 对故国可能您已无依恋，乡情应还留几分。此生我们或许已无相见机会了，但在家乡仍有一群老学友惦念着您。家乡山城怡保，山还是那山，水还是那水……。

不记得确实的间隔时间，30年或更长久一些回到这充满年少记趣的地方。俗称红毛丹河平静在市区边缘川流而去。水流的平静是因为在这近打河上游区，建有更大的蓄水库来满足怡保的水供，同时解决了逢雨季必汛的困境。只是河上不比当年，少了戏水的人少了喧闹的气氛。

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从您去台湾升学算起离开红毛丹小镇应该有50年了，上世纪80年代初您以博士校友的身份，回到母校培南独中，那场交流演讲应该让当时参与的学弟学妹印象深刻的，对我亦然。因为那次以后我们便失联了整40年。

在台湾桃园工作的那段时间，逢休息日我都尽可能往台北去，希望从街头巷尾人群市集中您会奇迹般的出现。曾记得您说过家庭因素可能会从美国迁回台北工作。后转往纽约的几年逢节庆我都会把贺卡照您初到美国时的休士顿地址寄上，也知将不会有任何回音，只想着把一份心意把一份期盼寄上。

拜旅台学友的耐心用了三四年时间，通过各种管道终于获得您的邮址。在我有点失望之际您的回邮终于出现了，真有几分激动。我们的起跑点大致是一样的，但际遇各不同。人生大部份时间都忙碌在柴米油盐漩涡中，也无所谓谁忽略谁。当知道该停歇下来已是华发苍颜，当年情与谊仍存心中那已经很足够了，岁月真也让人感慨万千。

刚送走了中秋又迎重阳，“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”——盛唐王维的〈九月九日忆山东兄弟〉，千年传颂直击游子心。此时北国枫红万里秋意当更浓，去国50年三分之二人生都生活在异国文化圈，您付出了几分青春换来了几分白头？还记得故国蕉风椰雨？是否还有乡愁？还是怨仍在？

您也不敢相信有生之年还能看到故国有改朝换代的一天，一些原地踏步的政策是否能改变，那最后一哩路的纠缠，对老独中的您确也没多大的实际意义了。

对故国可能您已无依恋，乡情应还留几分。此生我们或许已无相见机会了，但在家乡仍有一群老学友惦念着您。

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家乡山城怡保，山还是那山，水还是那水……。