方美英 ‧ 生命的悸动 小小的玉蜀黍，让我感知了生命的悸动。这蓬勃、美丽而焕发的生命，是香飘十里的芬芳，是生机盎然的春色，让我回到了自性的源头，心光朗照，清净无染。

近日，天气反覆无常，一会儿骄阳如火，一会儿暴雨倾盆。

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“万瓦鳞鳞若火龙，日车不动汗珠融。无因羽翮氛埃外，坐觉蒸炊釜甑中。”眼前的大地正被酷暑毒舌所吞噬，而陆游的〈苦热〉正道出了这炎炎夏日带给大地的试炼。

几个月前新置的两盆艳粉色木槿，此刻正垂头丧气地撑着两根弱枝，黯然神伤。

它似乎在告诉我：生命，如匆匆而过的列车，呼啸向前，又飞驰而去。这一季的炽热已然悄悄地把它推向生命的尽头。万物的生长，似乎都有一定的常规，每一样生命都有它“绽放”的时候，谁也改变不了。

眼下，生命的气息黯淡，花开花落，空留下逝去的惆怅和无声的叹息。

两个星期前，在菜市买回两根玉蜀黍，只吃了一根，还剩一根，我把它随手放置在篮子里，不以为意。那天，正准备将它丢弃，怎知，它却奇迹般冒出新绿。一颗颗玉米粒里，包着一个小小的绿色胚芽，正努力地往上生长。

我喜出望外，让孩子将这根玉蜀黍种在自家前院的空地上。原本还真担心它会因为天气酷热而枯萎，心中默默为之祈祷，不想，它却带给我一次次的惊喜，让我感受到来自血液与灵魂最深处的悸动。

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我曾一度为木槿花晶莹的花瓣上留不住的璀璨风华而嗟叹失意，却奈何不了天时的安排。如今，眼见玉蜀黍无意间迸发的新绿，犹如心田注入了一股清泉，滋润着饥渴的心灵。

太阳依旧高悬，高温仍旧不降，这一株株的新生命令我忧喜参半，忧的是天气酷热，小生命无法承受无情的考验；喜的是它们的生长速度令人雀跃，剑形的叶片，边缘有一波波的皱褶，好像在告诉我：放心吧，我们不怕考验，我们会继续生长，努力坚守！

这时，我知道，这一株株的小生命是不会轻易枯倒的，它要在土壤中吸收最多的养分，在天地间迸发出生命的光芒，在炎热的压迫下爆发出生命的力量，在逆境的困挫中破芽生长。

我闭上双眼，用心聆听那嫩芽的翠绿，静心观想那饱满而肥实的幼苗，这时，我才明白：生命是不甘于寂寞的，当它遇到一点养分，便努力汲取一点养分，当它听见花瓣的清音，便希望倾吐满园的芬芳，当它嗅到了生长的气息，便努力拉拔着身子，飞快地往上生长。其实，在它发芽之前，梦想之花的淡淡幽香早已在空中飘散，沁人心脾，令人沉醉。只怪我愚鲁笨拙，未曾察觉，也就错过了与它生命脉搏的美好邂逅。

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“这有什么？不过是再普通不过的玉蜀黍罢了！”

请别用藐视的态度看待这一株株的小幼苗！

你瞧，它的根早已牢牢地扎在土壤里，努力从土壤中汲取营养和水分，同时，把糖分、淀粉和其他营养物质储存起来，茎里的导管则不停输送水分和无机盐。它的主干把希望的茎叶托起，将嫩绿的信仰冲破枝头，化作绿叶。白天，它仰望阳光；夜里，它守护星空。它大口大口呼吸着雨后清新的空气，在有些刺眼的日光里蓬勃向上成长，让我全身所有的细胞，都感觉到了它的青春活力和勃勃生机。

小小的玉蜀黍，让我感知了生命的悸动。这蓬勃、美丽而焕发的生命，是香飘十里的芬芳，是生机盎然的春色，让我回到了自性的源头，心光朗照，清净无染。

世界很美，生命的悸动，更美。