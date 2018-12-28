“SST仅6%套餐涨价24%” ．霹行政议员促肯德基解释 社交媒体流传一则帖文，指玻璃市一家肯德基调涨其价格，Snack Plate套餐从12令吉30仙涨至15令吉30仙，Dinner Plate套餐从15令吉60仙调涨至19令吉60仙。

网路疯传照片，显示KFC套餐涨价。

（霹雳．怡保27日讯）针对肯德基价格调涨，霹雳州行政议员西华尼申促请肯德基向公众解释，为何销售与服务税（SST）仅6%，但一些套餐价格却调涨了24%以上。

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他今日与霹雳州贸消局率队到美露拉也迈汀霸市检查学校用品价格后，在新闻发布会上表示，据他对该公司声明遣词用字的理解，这些套餐价格调涨不只是包含SST，而是有包括别的费用在内，所以请该公司作出解释。

“公众必须获得解释，而（对此向政府作出抨击的）纳吉也应该要知道这一点，此事不应该怪责政府。”

他也指出，目前州内没有接获有关肯德基涨价的投诉。霹雳州贸消局副局长三苏尼占则表示，若发生价格调涨，该局将在2011年价格管制及反暴利法令下向肯德基获取资料，了解为何该公司涨价，该公司必须做出解释。

社交媒体流传一则帖文，指玻璃市一家肯德基调涨其价格，Snack Plate套餐从12令吉30仙涨至15令吉30仙，Dinner Plate套餐从15令吉60仙调涨至19令吉60仙。

肯德基：无关SST

根据《当今大马》，肯德基拥有者QSR Brands（M）Holdings Bhd董事经理阿查哈里昨日回应时指出，12月起，肯德基展示出来的食物价格包括了6%销售与服务税在内，而以上帖子套餐价格是多年以来的价格；但今日该公司发声明，指该价格上的“微调”与销售与服务税无关。