比鲁兰烂路多·州议员轰承包商没做工 （比鲁兰27日讯）比鲁兰通往特鲁必及山打根的来往道路破烂，坑洞遍布，拉卜区州议员阿都拉曼促州政府尽快透过公共工程局施工修复路面。

拉卜区州议员阿都拉曼勘察比鲁兰通往特鲁必及山打根的道路。

（比鲁兰27日讯）比鲁兰通往特鲁必及山打根的来往道路破烂，坑洞遍布，拉卜区州议员阿都拉曼促州政府尽快透过公共工程局施工修复路面。

广告

阿都拉曼表示，除了上述道路，比鲁兰通往拿笃、加拉巴干及根地咬的道路也亟需政府关注。

他为上述道路的破烂情况感到难过失望，尤其比鲁兰通往特鲁必的道路相当糟糕。

“这些都是联邦政府（管理）的道路，事实证明政府指定的承包商没履行维持道路质量的责任。没为道路使用者的安全着想，当局应全力确保目前路面坑洞不会增大增多。”

由于道路严重破烂，比鲁兰通往特鲁必道路曾发生严重车祸。

■曾发生严重车祸

阿都拉曼日前接获许多民众投诉指，由于路面坑洞多，导致车轮损坏，也曾发生严重车祸。

广告

他补充，上述道路从2个月前开始变得糟糕，甚至发生多宗车祸，而且都有伤者。

“我并非要指责政府，我希望首长拿督斯里沙菲益可以向州基本设施发展部长拿督彼得安东尼下达指示，敦促后者下访民间，亲自勘察道路状况。”

阿都拉曼坚信，以民兴党为首的州政府有能力为州民作出最好服务，他呼吁人民保持耐心，多给沙菲益机会规划及改善州内发展，尤其乡村地区。

