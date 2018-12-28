甫修复水管又破裂·保佛和生园恐再断水 （保佛27日讯）保佛和生园的居民苦熬了近两个星期水供失常的问题后，今日中午时分，水供终于全面复常。

工友正在施工修补保佛和生园的人行道，却有输水管再次破裂漏水。

（保佛27日讯）保佛和生园的居民苦熬了近两个星期水供失常的问题后，今日中午时分，水供终于全面复常。

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尽管如此，该住宅区在最近几日可能又要面对另一次水供中断。事缘甫于上周修复的口径9寸大输水管又开始漏水，迫使当局将于近期重新展开输水管维修工程。

今日，巴达士河的水位显着回升，保佛滤水站可汲取大量河水来制作自来水，保佛和生园的水供也于同日中午全面复常。然而一条埋藏在人行道下甫修复的输水管却因不能承受高水压而再次破裂，大量清水源源不断地流失。

消息指出，承包商今日施工修补日前在维修地下输水管时遭破坏的人行道，近完工时发现有大量清水从人行道旁喷出，原来是甫修复的输水管又漏水了。

水务局人员立刻赶到事发地点展开检查，预料将在近期再次展开维修工程。施工时又要挖破上述人行道；修复后，又再次重建人行道，保佛和生园可谓多灾多难。