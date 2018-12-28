教部花4个月审批·沙华校697万拨款到位 （亚庇27日讯）亚庇区国会议员陈泓缣赞扬教育部于昨日（26日）顺利汇款给全国华小和华中。其中，沙巴华小获得明年度547万令吉拨款，沙巴国民型华文中学（华中）则获得接近150万令吉。

（亚庇27日讯）亚庇区国会议员陈泓缣赞扬教育部于昨日（26日）顺利汇款给全国华小和华中。其中，沙巴华小获得明年度547万令吉拨款，沙巴国民型华文中学（华中）则获得接近150万令吉。

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据悉，2018年8月10日，财政部批准华小5000万的特别拨款。之后，教育部在12月13日收到财政部的批准，如今教育部顺利通过电子转账发放拨款。

陈泓缣说，新政府不重复旧政府需要等待政治人物出席各学校活动时才移交拨款，也不需要看到模拟支票却迟迟没有下文。

他今早收到教育部副部长张念群政务官陈劲晖寄予获得拨款的沙巴华小和华中名单，遂发表文告如此表示。

他说，教育部从设计线上申请网站、公开线上申请、特许估价师审核及整理批阅拨款数目等，用了4个月半发放拨款。

在权衡了申请项目的需要性、特许估价师的评估审核、学生人数及学校地区等，拨款数目无法尽如人意，但求尽心尽力。