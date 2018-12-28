指先跌后升260点‧波幅超过870 美股道指隔晚再度大幅波动，开市低开249点后，跌幅扩大至611点，低见22267点，但临近收市时不仅收窄跌幅，更由跌转升，最多曾升260.4点见23138.89点，上下波幅超过870点，收市亦以接近全日高位收。美国政府继续停止运作，共和党一名助理人员表示众议院不会在周五进行任何投票，意味停止运作的状态将至少持续至本周末，而民主党议员佩洛西的助手表示，等1月3日新一届国会就位，民主党占据众议院主导权后，将采取行动“迅速结束政府停止运作状态”。

（纽约28日讯）美股道指隔晚再度大幅波动，开市低开249点后，跌幅扩大至611点，低见22267点，但临近收市时不仅收窄跌幅，更由跌转升，最多曾升260.4点见23138.89点，上下波幅超过870点，收市亦以接近全日高位收。美国政府继续停止运作，共和党一名助理人员表示众议院不会在周五进行任何投票，意味停止运作的状态将至少持续至本周末，而民主党议员佩洛西的助手表示，等1月3日新一届国会就位，民主党占据众议院主导权后，将采取行动“迅速结束政府停止运作状态”。

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道琼斯工业平均指数收涨260.3点，升幅1.14%，报23138.82点。标普500指数收涨21点，升幅0.86%，报2488点。纳斯达克综合指数收涨25点，或0.39%，报6579点。

3M升2.38%，报190.7美元（下同），是贡献道指升幅最大的蓝筹，贡献30点，而苹果跌0.65%，报156.15元，拖低道指6点。

科技股方面，苹果收市报156.15元，跌0.64%，谷歌母公司Alphabet收市报1052.9元，升0.48%，亚马逊收市报1461.64元，跌0.62%，Facebook收市报134.52元，升0.25%。

欧洲STOXX600指数收跌1.69%，报329点。德国DAX指数收跌2.38%，报10381点；法国CAC40指数跌0.61%，报4598点；英国富时100指数收跌1.52%，报6584点。（香港明报）