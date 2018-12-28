狮城男遗落皮包内有4万．电召车司机原物归还 “我当时心急如焚，心想电召车如果接了另一个客人，皮包肯定完蛋！”

装有近1万3000元现款的皮包失而复得，沈文健直言是“奇迹”。

（新加坡27日讯）近1万3000元现款（约4万令吉），落在电召车上忘了拿，行销经理一时大晃神，出国计划险泡汤，所幸电召车司机够老实，装满钞票的皮包原封不动物归原主。

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这名大意的行销经理，是43岁的沈文健。他在12月20日经历了这辈子最恐怖的心情起伏，巨款失而复得之后联络联合早报，要表扬电召车司机，向他说声“谢谢”。

沈文健说，他在12月20日傍晚6时许，从百得利路乘搭电召车到狄生路见客户，他事后到杜佛弯吃东西才发现皮包不见。

隔天要飞欧洲心急如焚

发现皮包不见时，沈文健的心顿时凉了半截，因为他隔天就要飞欧洲3周，皮包里头装了将近1万3000元现款，是他当天更早前到银行提出来的旅费。

“我当时心急如焚，心想电召车如果接了另一个客人，皮包肯定完蛋！”

他马上打电话联络Grab，电话几乎打爆，结果不是没人接听，就是进入语音录音。他后来检查手机应用程式，辗转查到电召车司机的手机号码，第一时间打过去，但还是没人接听。

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就在他万念俱灰时，电召车司机突然发短讯回说“我会稍迟回电”，相信是开车遇到红灯停车时临时回覆的短讯。沈文健喜出望外，马上发短讯告知对方自己“不见了皮包，里头有很多钱，我就要出国，急着等钱用”。

电召车司机跟着回短讯：“皮包在我这里！”，安抚了沈文健的情绪。

司机特地开车送回皮包

同天晚上9时许多，电召车司机特地从丹那美拉开车把皮包送到杜佛弯，亲手把皮包原封不动交到沈文健手里。

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皮包回到手上，沈文健感觉如释重负，原来他这趟飞欧洲时所有预订的住宿和活动，都需要用信用卡来确认。“如果皮包找不回，我恐怕连住宿都会成问题。”

司机拒收“答谢红包”

皮包失而复得，沈文健欣喜若狂，为了答谢司机，他特地抽出500元（约1500令吉）表示感激，可是对方一口拒绝，一毛钱都不肯收。

“为了表示感激，我把‘红包’减到300元（约900令吉），坚持要司机收下，对方还是建议我把钱捐出去做慈善。”

沈文健坚持要电召车司机收下，并要对方用他自己的名义去行善，对方听了才勉为其难收下，但临走前一再表示会把钱捐出去。

沈文健说，皮包里将近1万3000元现款，包括9张千元大钞、32张百元钞，其余是面额50元和10元的钞票。