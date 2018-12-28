伊大民调：若现在投票．55%仍选择希盟 调查显示民众对于财政部长兼行动党秘书长林冠英的满意度，从8月的36%飙升至45%。

（吉隆坡27日讯）民调显示民众对于敦马哈迪作为首相以及希望联盟作为执政党的满意度，自8月以来没有出现太大的变化。

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马来西亚国际伊斯兰大学（UIAM）选举研究机构公布的最新调查显示，民众在12月对于3名执政党和反对党的领导人即副首相拿督斯里旺阿兹莎、伊党主席拿督斯里哈迪阿旺以及前首相拿督斯里纳吉的满意度，与8月相比变化并不大。

对财长满意度飙至45%

无论如今，调查显示民众对于财政部长兼行动党秘书长林冠英的满意度，从8月的36%飙升至45%。

此外，民众受询时指出，若现在进行投票，55%依旧会选择希盟（包括民兴党），24%选择国阵，以及16%选择伊党。

相较于8月的民调，希盟的支持率从原有的56%稍微下降1%，国阵的支持率则维持在24%不变，伊党的支持率则从原本的14%增加了2%。

值得一提的是，希盟依旧获得最多华裔的支持（73%），依次为印裔（56%），43%的巫裔和原住民则选择支持希盟，数据与8月保持一样。

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首相敦马哈迪也依然获得大部份民众的支持，62%的受访者在8月和12月皆对他表示满意。

报告指出，本次的民调涉及了来自全国包括沙巴和砂拉越的1469名民众。