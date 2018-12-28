强化领先地位‧亚通edotco购柬325电讯塔 亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）持股62.37%的电搭子公司edotco，向东南亚电讯公司（柬埔寨）购买柬埔寨325座电讯塔，加强该公司作为当地领先电讯塔公司地位。

（吉隆坡27日讯）亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）持股62.37%的电搭子公司edotco，向东南亚电讯公司（柬埔寨）购买柬埔寨325座电讯塔，加强该公司作为当地领先电讯塔公司地位。

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edotco为柬埔寨提供电讯基础设施综合服务，而该购买活动是扩展当地业务的策略。

该公司发文告指出，交易已获柬埔寨电讯监管机构批准，归因于随着当地4G移动网络的可访问性稳步增长、当地市场对更好的网络容量及网速渴望逐渐增加。

edotco首席区域员菲普利表示，该交易将加强对柬埔寨作为主要市场投资的承诺，并可在引入更多共享的基础设施与移动网络营运商建立起更有效地合作，进而提高网络可用性。

“与当地网络营运商建立更亲近的合作关系，仍是我们在当地发展电讯基础设施的首要策略。”

他指出，通过交易将进一步扩大edotco在柬埔寨业务，而该公司拥有的电讯塔将超过3600座，巩固其作为首选电讯塔公司地位。

“新购的300多座电讯塔为2018年尾写下精彩结尾，不仅可多元化我们在当地的收入组合，还可使我们以强劲的姿态踏入2019年。”

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他表示，edotco自2013年营运以来，就持续扩展柬埔寨业务。至今在当地已持有并营运2600座电讯塔，而将近1000座电讯塔则通过服务提供范围内管理。

此外，e d o t c o（柬埔寨）近期被指定为柬埔寨最高公寓大楼The Bridge独家室内覆蓋集成服务（IBS）提供商，包括设计、提供及部署服务，改善室内网络覆蓋。

该公司未来持续为促进柬埔寨数码议程，提供所需的合适可共享基础架构，包括新时代科技如小电池和智能灯杆。