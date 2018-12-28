砍柴生火教远离手机‧森林托儿所课程另类 伍兹伍德森林学校位于伦敦南部的克罗伊登镇附近，2到5岁的学童都围在营火边唱歌，累了就在帐篷里休息，不亦乐乎。

英国一家“森林托儿所”，指导学童如何生火煮食，还有砍柴、搭帐篷等野外活动，让学童远离平版电脑和智慧型手机。（图：网络照片）

（英国‧伦敦27日讯）英国一家“森林托儿所”不但没有传统的校舍、教室、黑板和课桌椅，连课程内容都很另类，除了指导学童如何生火，还有砍柴、搭帐篷等野外活动，托儿所创办人称，希望能让学童远离平版电脑和智慧型手机。

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台湾联合新闻网报道，伍兹伍德森林学校位于伦敦南部的克罗伊登镇附近，2到5岁的学童都围在营火边唱歌，累了就在帐篷里休息，不亦乐乎。

除此之外，不论天气是晴是雨，学童还得亲自砍柴、生火才能煮水喝，并在占地65英亩的森林里找野果吃，用钩子和绳索搭建属于自己的吊床，学习这些技能显然让学童感到相当愉快。

创办人斯克里文斯表示，他的目的在于鼓励孩子解决问题并欣赏大自然，同时懂得评估风险、照顾他人，进而学到同理心和社交技巧，未来长大成人将受用无穷。

创办人回忆，他在贫穷的社区中长大，童年时常到废弃的建筑物中玩耍，制造秘密基地，拿木头当玩具，不像现在的孩子花太多时间在手机和电脑上，过著快节奏的生活，与大自然断了联系。

副校长博伊尔斯补充，校方准备许多安全措施，让学童使用真正的工具，而不是塑胶玩具。而且在森林里不可能只按一个按钮就有沸水可用，得先收集木材并生火，这会让学童很有成就感。

据报，这家“森林托儿所”全年平日从上午8时开放至下午6时，一次可收20名儿童，半天费用40英镑（约211令吉），全天70英镑（约369令吉）。