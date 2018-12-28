圆桌．教育孩子成为真正的人 育应该至少要给予孩子们一种能力，让他们成为一个真正的人的能力，让他们在做每一件的事情的时候，不断去反省在当时那个情况，身为一个人应该如何去应对。

教育改革向来都是备受关注，极之容易引起争议的课题，希盟教育部长马智礼上任以来，时不时提出的各种教育改革方案，在短短半年内就令许多家长、学校教师和教育团体大喊“够了！”，这些未经过深思熟虑的教改方案，不是希望看到改变和改革的国民所要的！

广告

过去的国阵时代，教改方案一再随着首相和教育部长的更换而“推陈出新”，不同年代的学生们很无辜地成为了“白老鼠”，随机访问不同的学生，他们都有各自的苦水。教师们也一样，一再被大量的行政工作压垮，挤压了教学时间，违背了教学的原则。

到底马来西亚的教改该怎样改？

大将出版社副社长兼优学城堡学习中心创办人林明志说，这个问题很大，不过他认为有一个原则应该作为教育的最基本要求。他说，教育应该至少要给予孩子们一种能力，让他们成为一个真正的人的能力，让他们在做每一件的事情的时候，不断去反省在当时那个情况，身为一个人应该如何去应对。

这样说，看似简单，其实一点都不简单。从儒家的伦理观点来说就是，身处在一个社会位置中，一个人应该扮演好什么样的角色，从而去发挥出人性中比较美好的一面，而这美好的价值观应该传承下去。

比方说，正义，就是一个人凭着本能会去做的事情。这种精神就是应该被培养和传承的。

填鸭式教育很多时候都被批评是泯灭人心的，不断追求分数和名次，但是林明志认为所谓的开放式教育，也一样存有泯灭人心的因素，因为这种教育也会把孩子变成不是一个人。无论是哪一种教育方式，都是着重在培养孩子面对和解决问题的能力，不管遇到什么样的境况和挫折，受到不同的欺侮和打压，都能够有自身的解决和应对方法。

广告

林明志这个分析，让我想到前些时候发生的一位女啤酒促销员无端被一名马来男子出言羞辱和粗暴对待事件。女促销员的沉着应付，高EQ反应，让马来男子知难而退，就获得了许多人，包括啤酒公司管理层的赞赏。这就说明了每个人应该具备应对问题的能力，懂得身处在某个位置，知道应该以什么角色和方式完成任务，同时能够捍卫本身的立场，为自己及其他处于相同位置的人赢得尊重。

要赢得尊重就必须知道自己的定位和角色，选择与普世价值相符的态度处理每一件事，对待任何一个人，让别人从自己身上看到好的一面。人与人之间的相处在于交心，不以对方的相貌、种族和家境背景等来判断，而是互看各自待人接物的态度。教育要教授予人的就是这方面的能力和观念。

林明志说，很多教育原则都是很基本的，只是很多时候教育理念被人为地用不同的术语来包装，让人误以为某种教育理念就是最好的。有的时候教育理念和原则甚至被利用来为资本主义服务，被加诸于推动经济发展的功能，这些同样都是泯灭人心的教育行为。

我们向来推崇的芬兰教育模式不也是要配合国家发展吗？明志问。他说，任何的教育模式，包括我国政府过去和现在推出的教改方案，很多细节都不是一般人可以明白的，有关方面必须以最简约的方式告诉国人，所谓教育，有关教改，真正的细节是什么？到底这些的教育方案和模式要如何把学生们教育成一个真正的人？

广告

明志说，教育不应该为孩子的一些不对和错误的表现护短，然后用各种经过美化和修饰的术语和所谓模式来掩饰不足。教育其实应该着重在培养品格，看清楚孩子的问题，在学习和待人接物方面有哪里不足的地方，对症下药，加以匡正，并以针对不同孩子的方法激发他们的学习兴趣。

现在许多国家地区的教育模式和家长校方的心态看了都令人感到心寒，明志说现在老师不可以体罚学生，但是班级又太大，老师管不了学生，而家长又对孩子诸多呵护，一点小事就以为孩子的心理和生理上出现什么毛病。所以，在台湾，孩子学习出一点小状况，就要去看心理医生，由医生开药方治疗。在香港，则是吃聪明丸，其实就是镇静剂，用来安抚学习不能专注的问题。这也是一种泯灭人心的做法。这样的教育模式到底要教出什么样的人？

不得不担心的是，我们身处的社会是十分急功近利，很多家长的行为思维都是什么都要在最短的时间内获取最大的利益，孩子们在这种社会氛围中，一定会受到影响。明志问，为了获取利益甚至去伤害和侵犯他人的利益，是属于人会做的事情吗？教育要达到的目标就是教好一个人，不做伤害别人的事。教育也要培养孩子能够承受最基本的压力，在可以接受的压力范围内去发挥人性。在一个充满诱惑，欲望永远填不满的社会，只会令孩子变得更予取予求，而不是让他们散发出更伟大的人性光辉。

我和明志在一家餐厅聊了整个晚上，我们交换了许多意见，很多时候我是在聆听明志的教学和教养经验，从中学习。的确，教改是很大的课题，我身为一名小学生家长，对教改最卑微的诉求，一是我认同明志说的教育不能泯灭人心，要教好小孩成为一个人；二是教育部在做任何的改革前，要寻求相关利益者的意见，做好沟通，做事不要仓促，沟通后，好的政策和模式我会大力支持，若当中有需要更改修定加强的，我希望部长官员们能够倾听。不知您的诉求和看法又是什么呢？