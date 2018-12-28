郑钦亮．谁会相信政客的话 毕竟“不建新大马”的意思太抽象，更贴切一点讲，新大马喊了这么久，至今也仍未有一个具体的模型供人企盼。

林吉祥伯伯的“不建新大马宁离希盟”论，看来在朝野激不起多少浪花。

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往深一层想，也应该是如此冷处理。

毕竟“不建新大马”的意思太抽象，更贴切一点讲，新大马喊了这么久，至今也仍未有一个具体的模型供人企盼。

有多少人说得出新大马长得怎么样？新大马建不建得出来，目前也仅能靠想像。

当然，你也可以继续跟着希盟的口号喊，模糊的口号也是一个希望，更何况是这么一个高尚伟大的国家梦。

也不需要太费劲去诠释林伯伯这句话了，也就是说，在不知何年何月何日有新大马的情况之下，林伯伯宁弃希盟之誓，几乎可说是不存在的。

至于月亮党那哈迪老头在英国对话会上说的“地方选举或重演513”论，普遍的反应是指这老人家说的话太不像话。

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哈迪说地方选举后大城市如吉隆坡、槟城、怡保和新山等华人多的地方将由华裔领导，那么华裔会让酒精和赌博合法，造成社会问题，也说由单一种族掌权的地区，会重演513事件。

这么种族主义的鬼话，完全是冲着华裔而来，因为东海岸是由他们单一种族领导，没有乱，却一样社会问题严重；大马有酒精和合法赌博，却只有他们这些政客最乱。