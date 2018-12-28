海军基地丛林惊人发现．2大蟒蛇交配被擒 雌蛇长约4.5公尺，雄蛇则约3公尺长，当消拯员将两条蛇拉出时它们并没有激烈反抗。

消拯员正在制伏其中一条大蟒蛇。（脸书照片）

（霹雳．红土坎27日讯）红土坎皇家海军基地消拯局今午在基地的一处丛林中捕获一对正在交配中的大蟒蛇，两条蟒蛇重达约250公斤。

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该消拯局的官员米奥弗亚查卡里亚说，基地的一名海军人员中午约12时30分，经过该处丛林时发现这两条蟒蛇，并立即通知消拯局。“我们接获通知后便立刻赶到，当时两条蛇正在交配中。”

他在受询时说，雌蛇长约4.5公尺，雄蛇则约3公尺长，当消拯员将两条蛇拉出时它们并没有激烈反抗。共有10人包括6名消拯员花了约20分钟才成功合力捕捉两条蛇。

他指出，两条蛇被运往消拯局后，消拯员把它们装在一个需要用3至4个人才抬得动的大桶里。“我们将于明天把蟒蛇交给国家公园和野生动物保护局。“米奥表示，这是该基地第一次出现那么大的蛇，并指虽然它们被发现的地点远离海军和家属成员的住所和办公室，但是还是难免让人担心会对居民造成威胁。

（脸书照片）