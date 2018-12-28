傅文耀．聪明人太多，傻子太少 “真正企业家，就是像傻子的一群人，他们赚到钱后，并不会马上购豪车住豪宅，他们会投入更多资源在自己事业，思考自己所做事情是否会社会带来价值。我认为在大马拥有傻子思维人不多。”

一位从事建筑行业的朋友最近感慨对我说：“我认为自己所在的行业是经济价值链很低，每个人都在想如何削减成本、转嫁成本，但却没想过如何创造价值。”

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他接着说：“大部份建筑业的老板们都只在想怎么赚钱，很少人会傻到去想出一个方法为他的客户省钱，提升整个产业链，让最终使用者（End User）受惠。”我这位朋友一语道破大马商界的心态，他们想要牟利固然是无可厚非的事情，只是在牟利之余，思考如何优化自己的经营流程，投入更多资源，在效率上打败其他竞争对手，这样的人实在太少。

那位朋友接着说：“真正企业家，就是像傻子的一群人，他们赚到钱后，并不会马上购豪车住豪宅，他们会投入更多资源在自己事业，思考自己所做事情是否会社会带来价值。我认为在大马拥有傻子思维人不多。”

有些商家拥有零和心态，也就是今天他在市场赚了100万，是从别人的手中所夺取的，有人损失了100万。只不过，好商业营运却不是那样，真正企业家是为市场创造出100万价值，他获利并不是建立在剥削他人的价值上。

电子召车服务，就是一个很好例子，从前如果你要取得汽车乘载服务，你只能搭乘德士，但优步（Uber）面世后，从前被德士公司垄断的服务，一下子被瓜分了，作为中介本身的大型计程车公司所赚取的盈利被分割了，一部份给了提供服务司机，一部份回馈了给消费者，平台自己也分到了一部份。

尽管电子召车服务并不完美，不难听到消费者常抱怨，乘车费用越来越高；司机也在抱怨赚取的费用越来越少，只有程式公司获利。无可否认的，一些无法开车的人的行动更自由了，私家车拥有者也能获得额外收入，Uber和Grab确实为市场创造了价值。

利用科技发展创造价值这条路上，也不是直线式进行的，有时甚至会倒退。当中一些心怀不轨的人，打着科技创新名义，四处招摇撞骗，区块链也就是一个活生生例子。区块链的原理可以应用在各领域的数据认证和追踪上，其不可篡改特质，也可增强银行业的金融交易安全性。

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可惜的是，这类创新被一群“聪明人”用于加密货币的操作，非但没有造福人群，所引起的泡沫，导致许多人倾家荡产，甚至有人陪上了性命。这个科技创新没有为市场带来价值，而是一个彻彻底底的零和游戏。

大马长期陷入中等收入陷阱，最主要原因是，打工一族和商家们都只是在思考如何谋取私利，缺乏为市场创造价值的心态和发挥利他精神。如果小至个人，大至社会，每个人都在思考如何在自己所身处的岗位创造价值，大马跻身为“亚洲之虎”也就指日可待了。