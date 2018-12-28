“保健帝国”权健涉传销骗局‧天津设调查组核查 近日在中国社媒上刷屏的《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》文章将天津权健集团（下称“权健”）推到了舆论的风口浪尖上。

（中国‧上海27日讯）中国再现保健品“骗局”风波。近日在中国社媒上刷屏的《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》文章将天津权健集团（下称“权健”）推到了舆论的风口浪尖上。文章内容直指权健涉嫌虚假宣传、传销等问题，并指3年前一名患癌女童的父亲受到权健人员劝说，让女儿放弃医院治疗，服用该公司的“抗癌产品”，最终导致病情恶化身亡。

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文章引发舆论关注，而权健称有关指控不实，将通过法律途径维护自身合法权益。而针对权健集团相关问题，天津市委、市政府周四责成市场监管委、市卫健委和武清区等相关部门成立联合调查组，展开调查核实。目前，调查组已进驻权健集团展开核查。

微信公众号“丁香医生”周二发表上述文章，称权健凭借天价保健鞋垫和负离子卫生巾起家，有7000多家加盟火疗店，14年间在中国构建起一个年销售额近200亿人民币（约121.5亿令吉）的保健帝国，创办人束昱辉曾扬言要在5年内让营业额达到5000亿（约3038亿令吉）。

文中讲到3年前一个叫周洋的4岁女童患有骶尾部恶性生殖细胞瘤，在服用权健的保健品后，最终病情恶化死去，由此引发对权健产品的质疑。周洋父亲指出，权健还不顾女儿生病的事实，公然在各大论坛做广告宣称其女儿服用该公司产品并治愈的广告。周洋父亲于是把权健告上法庭，要求删除网络相关信息并致歉，但法院称无法证实侵权信息出自权健官方，因而宣告他败诉。

此外，文章作者也提到自己专门去了一场权健的创业说明会，发现会议其实是各种环节的洗脑，经销商们眼含热泪介绍产品，并分享通过加盟致富的故事。