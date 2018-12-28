中国养猪户：7月得知非洲猪瘟‧“病猪恐已流入市场” 这名要求匿名的养猪户声称自己养猪8年，每年产量16万头，是大集团的供应商之一，大约7月中旬就已经知道非洲猪瘟疫情；因为忧心猪卖不出去，当时一口气就出了6万头。

（中国‧北京27日讯）中国8月3日确认首例非洲猪瘟，尽管官方宣称“总体可控”，但是中国31个省市当中只剩8个尚未沦陷。中国养猪户指出，业内7月就得知有非洲猪瘟，很多人当时就把猪卖掉了；在这个防疫空档，问题猪恐早已流入市面，后来疫情扩散应与此有关。

广告

中央社报道，这名要求匿名的养猪户声称自己养猪8年，每年产量16万头，是大集团的供应商之一，大约7月中旬就已经知道非洲猪瘟疫情；因为忧心猪卖不出去，当时一口气就出了6万头。

在提早交猪下，他赔了20万元（12.1万令吉）不过在他看来，当机立断是有必要的，否则猪受到感染，由政府扑杀处理，每头猪也只能得到100元（约60令吉）补偿。

他说，7月提早交猪时，检疫人员上门检查，也确认没问题，只是当时官方还未对外承认疫情；在资讯未确实传散下，检疫人员是否上紧发条，自己其实也没把握。后来得知官方陆续确诊非洲猪瘟案例，等到第67例传出时，他研判疫情已失控，便将剩下的4万头猪提早脱手。

他认为，政府应对猪瘟进行长期抗争，现在他看到的是，养猪户虽关心疫情，惟对自己猪只的状况绝口不提，因为一旦消息走漏遭到通报，就会被政府封查，面临巨额损失。