周秀洋．何必那么敏感 我们这些小老百姓听着那些政治领袖一些莫名其妙的言论，也只能对着朋友感叹，这个国家怎么总是不缺这样子的领袖呢？可以不要有那么“敏感”的领袖吗？不要对宗教节庆那么敏感，对贪污腐败却那么包容的领袖？

踏入12月份，时间“嗖”的一下子就过去了，圣诞节过了，再没几天就是元旦了，然后很快的又将迎来农历新年了！就在圣诞前夕，伊斯兰党又有领袖跳出来说，穆斯林不应该在脸书发表圣诞贺词，否则等同于认同基督教，幸好，这位伊斯兰党青年团团长还不至于连句圣诞快乐，都不准穆斯林和左邻右里说一声！

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我不是基督教徒，也没过圣诞，但小时候看着商场的装饰，还是非常期待见见圣诞老人，从他手里接过的小糖果在小时候的回忆里仿佛也特别甜！长大后，也会“跟风”的参加朋友、同事之间的交换礼物，但是这一切肯定没左右了我的信仰，抱着一种随喜的心态和大家一起共度佳节绝对没有问题！就像我在开斋佳节时穿上了巫裔同胞的传统服装，并不代表着我的身份也会因此改变啊！

马来西亚是个由多元种族、宗教的族群组成的国家，偏偏很多政治领袖也不晓得是为了自己的利益还是真的出于一片高尚情操，总会有人选择“忽视”

这一点！为什么总要把穆斯林想像得那么“脆弱”呢？仿佛没有了“守护”，信仰就会因此动摇？我深深的觉得，虔诚的穆斯林绝对不会轻易被外来的因素动摇，更不用说只是一句简单的贺词！社交媒体上的贺词为什么不能被看成是对其他共同生活在这片土地上的同胞的一种尊重呢？为什么就一句简单的贺词，就被认定是对另一宗教的认同呢？能不能请那些政治兼宗教领袖不要“轻视”

穆斯林朋友呢，总是怀疑他们是宗教情操不坚定的一份子呢？这对他们未免太不公平了吧！说起来，宗教不就是教导我们向善向上，包容慈悲的吗？各族同胞在佳节期间互传祝贺图像和词句也只不过是一种尊重，随喜的感觉，真的不必想太多！

来年的农历新年，是己亥猪年。猪这个动物啊，对很多人那是大忌啊！吸取了狗年新春的教训，想来各家设计师这回一定更加注意这一点！换个角度想一想，也好，让设计师发挥各自的创意，或许会有更多新颖的设计也不一定！但大家真的不需要对猪有太大的反应，不过就是一个肖像，一个玩偶，一个非生物，难不成还真的有那么大的影响力？

如果真是这样，那生活在马来西亚之外的穆斯林又该怎么办呢？

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有时候忍不住想，要是有一天没了那些神经特别敏感的政治人物的话，我们的社会其实是不是可以更和谐一些呢？至少，我不用担心会不会一个不小心可能就变成“冒犯”友族同胞了！虽然我知道，身边不少穆斯林同事，其实并不那么在意那些领袖口中所谓的“冒犯”。可惜啊！我们这些小老百姓听着那些政治领袖一些莫名其妙的言论，也只能对着朋友感叹，这个国家怎么总是不缺这样子的领袖呢？可以不要有那么“敏感”的领袖吗？不要对宗教节庆那么敏感，对贪污腐败却那么包容的领袖？