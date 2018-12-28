谢明意．马哈迪还在乎民意吗？ 治国不是选择题。它是个经纬万端的千秋重任，任何政权都躲不开这冷酷现实，希盟也不例外。

希盟一上台便大刀阔斧把前朝大部份鱼肉百姓、残民自肥计划一一腰斩或彻底取消。例如：终止台底协商的“芝麻开门”合同；把可以无限复印的AP作废；铲除国家干训班（国阵华基成员党早前对撕裂种族关系的干训班从不吭声背弃正义被人诟病）；提控盗窃国家财富的政治人物等等等等；同时也展现了破旧立新的智慧和勇气如：倡议修改宗教学校陈年课纲。除了祷告也强制修读其他学术知识跟上时代；任命历届最多非巫裔内阁成员；钦点国语不灵光的印裔总检察长等等等等。希盟的果敢姿态众望所归，敦马声望如日中天。当时INVOKE民调显示其支持度高达72%，前所未有。

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然而，治国不是选择题。它是个经纬万端的千秋重任，任何政权都躲不开这冷酷现实，希盟也不例外。比如：一、尽管第3国产车计划遭全民强烈反对（人民不愿再做无辜冤大头），敦马却一意孤行；二、承认统考一时无法兑现，虽称迟早水到渠成但诚信大打折扣；三、仓促终止多项中资工程。

决议时欠缺周详盘算导致沟通手法粗糙和混沌，很不专业。莫怪中资对希盟政府是否隐藏玄机存有顾忌。这也连带波及外资对大马的投资信心和疑虑；四、希盟为顺应大选草草成军，没有统一政治理念。执政后成员党间互抽后腿狗咬狗骨，辜负选民。此时，敦马的满意度大幅下滑至53%，气势不再。

稍后发生2件冲击性大事：一、希盟以牵强借口拒签消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD），改革先锋形象荡然无存。其实这是政府对一些茅塞未开的群众施与政治教育的大好契机，却轻易错过。希盟“前防贼后怕鬼”的怯弱作风“漏了馅”。既然如此，人民怎能寄望他们今后有能量展示大无畏精神来面对未来更加严厉的竞争和挑战？毛泽东说革命不是请客吃饭，希盟议员应多加警惕。

二、土团饥不择食广收前巫统吃香喝辣助纣为虐忽视民生的政治青蛙，吃相难看。这一大败笔根本牵动选民的敏感神经，他们认定这是希盟背叛行为，内心疑虑，“这是巫统2.0借尸还魂的先兆？”土团应该心知肚明：509变天不是因为选民喜欢希盟而是他们更讨厌国阵？有句老话，一粒老鼠屎搅砸一锅粥，现在却是一大堆老鼠屎，请问这锅粥怎样煮？土团党最高理事赛夫丁的言论叫人愤慨。他说，“希盟为了要掌控国会三分二，接受反对党议员有必要性”。这是那方逻辑？赛夫丁的政客嘴脸图穷匕见。难道为了达到政治目的就可以不择手段包括悖逆选民吗？

种瓜得瓜，时间会证明希盟的狭隘图谋必将自食其果。原因之一、它激化希盟成员党间难以磨合的矛盾，从此同床异梦貌合神离自乱阵脚；之二、选民愤然反扑：509历史反向重演谁说不可能？进言赛夫丁：大马选民只寻求一个清廉、高效、公平、有远见的政府，万万不乐意见到执政党拥有压倒性优势免得它滥权修改重要法令包括宪法。有句话说，权力使人腐化，绝对权力使人绝对腐化；执政党一旦邪念熏心人民遭殃，请勿低估人民的智慧。如果希盟依然顽固不敏，选民的反弹将比意料中来得更快更狠。可以肯定，如果INVOKE今天再作民调，我估计敦马得分过半不易。

呈献敦马2则谏言：一、得民心者得天下；二、水能载舟也能覆舟。愿他老人家好自为之。