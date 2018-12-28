法国老翁创举‧坐木桶横越大西洋 法国一名老翁周三（26日）坐入一个特制木桶，从非洲西北面的西班牙属地加那利群岛出发，希望在3个月内藉洋流横越大西洋，漂流到中美洲加勒比地区，航程最少有4500公里。

（图：法新社）

法国一名老翁周三（26日）坐入一个特制木桶，从非洲西北面的西班牙属地加那利群岛出发，希望在3个月内藉洋流横越大西洋，漂流到中美洲加勒比地区，航程最少有4500公里。他希望能够完成创举，同时可协助科学家研究洋流。

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71岁的萨万（Jean-Jacques Savin）花上数月时间，用夹板制造一个橙色大木桶，外壳有树脂涂层及做强化处理，以抵受海浪冲击及杀人鲸攻击。木桶长3米、阔2.1米，内有6平方米活动空间，设有厨房、牀铺和储物空间，亦有窗户可让他看海。萨万表示，他会在海上漂流期间抛下一些标记物，以协助国际海洋研究机构JCOMMOPS研究洋流，他自己另会成为在密闭空间如何被孤独影响的研究对象。

（图：法新社）

萨万向法新社表示，木桶正以每小时2至3公里速度移动，状况良好。他带了一些鹅肝和葡萄酒，以在除夕和他明年1月14日72岁生日时庆祝。（BBC/德国之声/香港明报）