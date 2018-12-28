陈日佳．立法管制和严控使用无人机 拜电子仪器微型化所赐，无人机是近十年来最热门和快速商业化的技术之一。无人机在各行各业广泛使用，改变了不少行业的作业方式。

拜电子仪器微型化所赐，无人机是近十年来最热门和快速商业化的技术之一。无人机在各行各业广泛使用，改变了不少行业的作业方式。

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然而所有的科技都是有利必有弊。

各国虽然立法管制使用无人机，但是违法使用无人机的案件依然层出不穷。英国第二大机场伦敦盖特威克机场在圣诞节前的繁忙假日就因为机场范围内出现不明无人机而被迫关闭超过36小时。在这段时间，超过760班班机被迫取消或是转飞他地，约12万名旅客的圣诞假期受影响。更让人无奈的是由于这是非常不寻常的事件，民航局判决航空公司和保险公司都无需对旅客做出赔偿。

多年前当无人机开始商业化使用前，已经有不少专家预见类似的事情会发生。在英国，绝大部份的无人机销售商自律性的修改无人机软体确保无人机不能飞入民航机所划分的禁飞区；也有些厂商自愿性限制控制电波有效距离。由于这次出现在该机场的无人机并没有类似的控制，换句话说这一次迫使盖威威特克机场关闭的无人机并非在英国出售的无人机。

一般民用无人机体积太小，在空中超过200公尺的距离用肉眼已经难以追踪；再加上机场范围一般上超过10平方公里，要追踪和捕抓这些无人机有一定的挑战性。像伦敦这种浓雾迷漫的天气，对付这些无人机更是难如登天。

事实上，很多公司都已经开发对付无人机的技术，不少主要是以干扰无人机与控制之间的无线电通讯为主，也有英国公司开发特别枪支发射网拦截无人机。美国则有一家公司开发高能量电波能烧透无人机上的电池使其坠落；荷兰则有航安公司训练老鹰捕抓无人机。

但是这次为何英国警方并未及时采取任何行动呢？

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第一，这是航空史上首次出现无人机导致机场大规模停摆，在未搞清楚事情来龙去脉前，警方不敢采取任何行动；第二，警方担心击落无人机将会造成地面上的人财损伤。第三，如果射击落空，流弹同样可以对地面上的人造成伤害。第四，英国目前并没有相关处理无人机的法律，除非当时证明无人机对飞行安全造成严重威胁，或是具有恶意，否则击落无人机可能引发后续法律问题。

这起事故引起了世界各地机场戒备。也将会是续马航MH370事件后，航空界会大幅度检讨现有的操作程序和收紧安全措施。在目前的情况下，民航机如果降落过程发现无人机，可以通知控制塔并取消下降程序重新起飞；但是如果是在起飞过程则完全没法回避。因此，目前唯一可行的方法就是可能会要求机场更加加强周边地区的保安巡逻，以及在机场四周增加能搜索与定位无人机的无线电电波仪器，确保机场运作不会受影响。但是这也表示机场开支增加。在羊毛出在羊身上的道理下，出境费或是机场保安费必定会再提高，最终受害的还是旅客。

另一方面，有人提出民航机本身安装防卫仪器，但是这并不是简单的决定。例如多年前曾传出恐怖分子可能会利用地对空导弹击落民航机，有国际保安顾问建议民航机装置可击落或防卫地对空导弹的装置，但是改装飞机和训练机师的沉重财政问题最后不了了之。无人机并非军事武器，便宜且容易在电器店或玩具店都可购买。如果这个问题不能通过立法执法解决，民航机本身是否应该装置高能电波干扰在其一定距离内的无人机？

另外在英国也有些组织倡议控制无人机也应该向驾驶汽车或是飞机一样，必须要考取执照。其关键并不在于无人机控制的技术，而是在于提高使用安全的警惕性、控制准则和相关法律等等。考取操作无人机的执照虽然未必获得很多人的认同，但是这却是避免类似事情重演，长期解决的方法之一。

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盖特威克机场的闹剧落幕之际，各国民航局必须要进一步与无人机生产商讨论如何限制无人机运作；政府也必须要确保法律与时并进，对蓄意在机场范围使用无人机的人士施以重刑，以儆效尤。