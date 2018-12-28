日本遇车祸后首开腔．曾志伟否认醉驾 曾志伟昨日终于就意外开腔，他说：“有关本人在北海道发生之交通意外，由于太多好友关心情况以及有些不实报道，本人特此作出澄清，如下：

曾志伟否认在日本醉驾，亦没有接受当地警方要求，作酒精测试。

（香港28日讯）曾志伟在日本北海道发生车祸，其驾驶的私家车与香港警务处刑事及保安处长李志恒的七人车相撞，导致李志恒颈椎受伤，幸没有生命危险，而志伟儿子曾国祥回覆《明报》查询，指志伟并无大碍。

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有指意外发生时，曾志伟身旁有一名40多岁的女伴，而这位女伴有传是志伟的御用化妆师Vanus Li。

曾志伟昨日终于就意外开腔，他说：“有关本人在北海道发生之交通意外，由于太多好友关心情况以及有些不实报道，本人特此作出澄清，如下：

（1）意外发生于中午时分，当时本人并没有饮酒，更没有接受当地警方要求，作酒精测试，有报道指我醉驾乃失实报道。

（2）日前本人已完成这次意外的口供，日本警方表示本人可以随时出境，假期完毕后，本人会返回台湾继续电影拍摄工作。

（3）目前令我最担心是那位受伤的高级警务人员，祝愿他能早日康复，此乃本人最大心愿。

曾志伟

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​​​2018年12月27日