林佳香．给残障家庭一个爱的拥抱 电影到最后是皆大欢喜的结尾，但现实呢，有多少家庭有残缺人士的亲属能有个美好的结局？

早前，去看了讲述自闭儿的电影《光》。电影一开始，就讲述了弟弟要哥哥熟记一段话，好让他在面试时能够应答，尔后哥哥把面试搞砸了。

广告

弟弟在得知哥哥面试失败后和听到哥哥要求买钢琴时，表现出来的无奈和困苦，我感同身受，因为我原生家庭的故事，比他更像一部电影。

电影里，弟弟因是正常人的身份，需要负起养育哥哥的责任，责任之重，重到他连爱一个人都不敢去挽回，因为他怕许不到对方一个未来。

后来，哥哥又因为偷窃让警方上门，警方的出现是彻底压垮弟弟的神经，他对哥哥发了一轮脾气再去警局解决问题，盛怒中的他在回家时还不忘带一份餐点给哥哥。

然而哥哥却因为弟弟的责骂离家出走，慌乱的弟弟找来好友帮忙寻弟弟，戏中弟弟一直在怒骂，友人听不过去，骂了他。

其实在那一段，我已经流泪满脸，我好心疼为何没人去安抚弟弟的焦虑气馁，他一个人扛起这一切已经不容易了，为何还要饱受指责。

我相信有人会说，为何弟弟不去关心哥哥到底做什么，但我想问谁又来关心弟弟呢？弟弟也只是一个人，为何他要负起这样多的责任，就因为他是正常人吗？

广告

在大家都同情哥哥的时候，我只想安抚弟弟说，你已经做得很好了，真的很好了，你背起了生活的压力，给了哥哥一片天。

你别太苛责自己了，世上每个人都允许有有脆弱的地方，你也是能脆弱的。

电影到最后是皆大欢喜的结尾，但现实呢，有多少家庭有残缺人士的亲属能有个美好的结局？

在采访生涯中，遇过无数个因家庭内有需要长期照顾的亲人，家属很多时候因负担等原因，照顾不周演变成社会问题。

广告

通过社交媒体去渲染，正义上身的网民从不轻易放过这些看似不负责任的家属，让这些家属再一次饱受批判，无地自容。

曾经在采访时接触过一个让我心酸的案例，一名行动不便的老母亲，因无法忍受窄小的人民组屋空气不流通，要求孩子放她在屋外。

而当时为了生计又无计可施的情况下，老母亲的儿子在白天将她放在巴士站，下班后梳洗打包餐点，再陪老母亲一起在巴士站坐到夜晚才回家。

事情爆发后，这名孩子饱受争议，网路骂语不断，直到深入采访后才揭发真相，还儿子一个公道。

但这样的例子真的太多太多了，不是每一个都能有说出真相的管道。

所以在这里恳请大家，如果发现身边有类似的例子，可以抽空多去关心他们，把耳朵借给他们，再给个爱的拥抱，让这些家属能有动力继续背起负担，昂首走下去。