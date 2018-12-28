星观点．卫生部迅速慎防非洲猪瘟 国内各入境关口的把关人员面临巨大的挑战，必须打起十二分精神慎防从疫区入境大马的国人和访客带入任何猪肉和所有猪肉制造品，只要任何一方有所纰漏，都极有可能造成国内养猪业无法估计的损失。

中国境内大规模爆发的非洲猪瘟疫情，引起周边多个国家和地区提高万分警惕，因为一旦疫情扩散传入国内，将严重威胁境内养猪业和猪肉相关产业链的生态。

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卫生部先知先觉，已在第一时间展开防范措施，卫生部副部长李文材前天即指示国内各国际机场、国际入境处和所有边防加强管制，严防个人携带猪肉，包括中国猪肉制成品入境，全力防范猪瘟病毒因人为带入境内，以避免国内猪只受到感染。

传猪不传人的非洲猪瘟死亡率达100%，至今尚无治疗药物与疫苗，疫情一旦发生必形成养猪业浩劫，当局严正看待并严加管制，也需民众与政府合作，不要从疫区携带猪肉入境大马，包括猪肉制成品也禁止携带，大家合力将病毒入侵的机率降到最低点。

卫生部力阻非洲猪瘟的迅速行动值得嘉许，国内各入境关口的把关人员正面临巨大的挑战，他们必须打起十二分精神慎防从疫区入境大马的国人和访客带入任何猪肉和所有猪肉制造品，因为只要任何一方有所纰漏，都极有可能造成国内养猪业无法估计的损失。

根据目前的法令，一旦政府将外国猪肉及猪肉制成品列入违禁品，民众携带入境并被查获，货品将被关税局销毁，也可被援引1967年关税法令135（1）（e）条文（运送违禁品）调查，若罪名成立，可被罚款不少于涉及物品价值的10倍，或最高不超过涉及物品价值20倍，或监禁不超过3年，或两者兼施。

李文材说，虽然政府没有批准进口冷冻猪肉，却很难禁止民众携带生猪肉或猪肉制成品入境，因此在疫情未爆发前，政府必须率先全面戒备，以保障国内养猪与猪肉相关行业。

非洲猪瘟之害非同小可，据台湾行政院农委会动植物防检局资料，非洲猪瘟病毒属于DNA病毒，冷藏猪肉病毒可存活100天、冷冻猪肉更可存活达1000天、猪舍1个月、粪便室温11天，并且不怕酸碱、低温，属异常强悍病毒。

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非洲猪瘟病毒以“接触传染”方式传播，可经由厨余、节肢动物、动物分泌物或排泄物、车辆及人员夹带等途径传播，因此养猪业者若由疫区返马，须消毒及隔离养猪区一周。

距离农历新年只有约6个星期，也是国内消耗大量猪肉和相关产品的高峰期，政府即时的严格把关让我们吃到的是安心猪肉，值得点赞，国人就请先支持本地生产的肉干、午餐肉、腊肠和腊肉等等的猪肉加工品吧！