吴慧苑．政府究竟做了什么 贫富差距是现今全球化时代普遍都会面对的国际议题之一，是每个国家都有的问题。造成贫富差距的不是“族群”，是经济政策和社会机制的问题。马来西亚执政者总爱把贫富差距问题归咎于“族群”议题，还堂而皇之的搬出明显与现代普世值观格格不入的宪法出来说嘴。

贫富差距是现今全球化时代普遍都会面对的国际议题之一，是每个国家都有的问题。造成贫富差距的不是“族群”，是经济政策和社会机制的问题。马来西亚执政者总爱把贫富差距问题归咎于“族群”议题，还堂而皇之的搬出明显与现代普世值观格格不入的宪法出来说嘴。暂且不论宪法原文写的其实根本不是那么一回事，宪法不合时宜就改，本来就该改，而且这是希盟的竞选宣言之一。非常典型的做贼的人喊抓贼，就是我们的政府。

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马来西亚很多法令都偏向维护马来族群，在国外与友人交流，他说碰到一些外国学者说，马来族群占最大比例，为什么要特别立法来保护他们？此举一般都用于维护弱势族群，是不是本末倒置了？这确实就是本末倒置，不过，我们的政府及在野党举办反“消除一切形式种族歧视国际公约”（ICERD）集会，一再传达这样的讯息：马来西亚不存在种族歧视，只是我们反对“消除一切形式种族歧视国际公约”在马来西亚实行，让我不禁想起“自相矛盾”这个成语故事，让人啼笑皆非。

外交部长赛富丁更大言不惭的说：“由于人民对消除一切形式种族歧视国际公约ICERD错误诠释或了解不当，政府与其花费时间去尝试与人民讨论，不如做其他更重要的事情”，他还说：“政府尚有5项联合国公约需要检讨，以及其他数项法令需要废除和修改，或需要推出新法令等更重要的事，因此不需要再在ICERD课题上继续纠缠。”这样的话听在大家的耳里，不知道会否觉得这是一句何其不负责任的话，亦或是，大家已经习惯于我们就是有如此不负责任的执政者和政府。

究竟什么才是更重要的事？

哪件事情应该被搁置哪件事情应该先被处理，这些标准线该怎么画？

谁来画？谁在画？非马来族群被歧视不应该等、童婚废除不应该等、LGBT群体严重被歧视不应该等、原住民土地问题不应该等、发展我国公共交通不应该等、环保议题不应该等、死刑废除与否也不应该等。没有任何一个社群的利益应该被罔顾，也没有任何一个人的权利应该被牺牲。

但是，我们的政府有那么多的官员那么多的部门，是否他们都有就着这些议题各司其职、尽自己的责任做该做的事？事实是，他们没有。另外，还有很多分到一杯羹就开始当起称职二等公民的政治人物；也有很多非常称职的二等公民居然真的认为不维持现状国家就会分崩离析。我们有一位华人财政部长，然而，华人在经济利益，教育机会和财富分配上继续受歧视。

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我乐见政府积极推行废死，死刑不应该也不能执行恰恰就在于我们不信任这个政府，所以不能赋予它执行生命刑的合法能力。但是，我在〈死刑废存关乎基本人权〉一文中提及，废除死刑前和后，政府需要做的工作很多，这表示，教育、各类社会援助辅导机制或其他社会政策方面等等，该做的是否都做了？答案非常明显，我们的政府什么都没做好。

说马来西亚华人学了台湾那一套价值观、说那什么什么的人权呢、说还有更重要的事放着不做先处理这个等等，都是在模糊焦点，并没有就着各种议题直接切入来谈论。学习独立思考先学会拒绝对复杂的议题做出膝反射般的回应。我在死刑废存议题上主张国家不该有死刑，但我也有正面挥拳揍那人的冲动。所以，越是复杂重大的议题越是不要用简单的二分论述抓死一边看事情。事情不简单所以论述简单不来。

我们的政府长期惯用的手法就是，一事盖一事、扭曲事实、颠倒是非，让人民陷入价值错乱的假论述里。一直以来，他们不就是这样操弄着族群议题玩弄老百姓的吗？