陈伟豪．不必考试的学习评估 欣闻我国小学开始分年级停止年中与年底的统一考试，并逐步实践较为全面的学生发展评估，这将会让2019成为我国教育改革的重要里程碑。没有考试的学习氛围会是怎样的呢？其实这跟我国大学里的那些没有期末考试的课程很相似。

欣闻我国小学开始分年级停止年中与年底的统一考试，并逐步实践较为全面的学生发展评估，这将会让2019成为我国教育改革的重要里程碑。没有考试的学习氛围会是怎样的呢？其实这跟我国大学里的那些没有期末考试的课程很相似。

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在2018年接近尾声之际，国内大多数的公立大学学生不是忙着交最后的作业，就是在准备即将开始的学期末考试。对一些像我那样不设置期末考试的讲师来说，这个时候正是忙着审批学生们作业，并确定个别学生是否已达致预期的学习成果。

为了确保每个学生有参与教学活动在质和量的标准上达致个别课程的学习成果，讲师们都得在学期开始前制定整个学期的教学计划、评估活动和量规，并在第八周的时候反思教学法与学生的表现以作出适当的调整。

学期开始的首两周是讲师们讲解课程大纲和教学与评估计划的主要时期。

一般上，学生们可以按自己的喜好和规划来增删所选修的课。讲师们也可以按照自己的教学负荷和课程的受欢迎程度来决定收生的人数。

因动作慢而抢不到课的学生则会集体要求讲师或院长多开班，或者试图要抢到课的某些学生让位。当学生人数稳定后，教学活动也进入正轨时，就是实践两种形成性（formative）评估的时机了。

第一种形成性评估是适合在讲堂上实践的诱发性（eliciting）评估。已故美国教育学家罗伯特-伽聂在1985年提出的“9个教学事件”时以此定为教学的第六个事件。所谓的诱发性评估就是在讲课期间通过提问来评估学生们的理解程度。讲师可以提问某个学生或让全班学生抢答问题。在相对被动的学习氛围里，讲师可以借助一些如Kahoot！的手机应用软件或游戏来提升学生们的参与程度。通过即时的问答互动，诱发性评估的结果除了可以让学生们解惑，也可以让讲师确定学生们是否跟得上预期的教学进度。

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若学生们跟不上进度，讲师所讲的课不是内容太深就是表达方式接不上学生的理解程度，又或者是课堂环境不利于教学。内容深，就得用较为浅白的例子来协助学生理解；表达方式不佳，可以考虑用网上既有的视频辅助学习；教学环境不利，就得想办法转换环境或更换教学法。比如说，每当课堂温度超过摄氏27度时，我就会暂停讲课，并改用其他能够适合这个温度的活动来教学。

另一种形成性评估是鼓励学生超越自己过往最佳纪录的自比性（ipsa t i v e）评估。大学并没有以学生过往成绩来分班，而讲师也不知道学生在开始学习前的知识与能力。因此，学生们在完成每一次学习任务和测验后都应该得到如何才可以做得更好的反馈，以便他们知道如何超越自我。自比性评估着重于学生不断地在超越自我中提升自己达致预期的学习成果的知识和能力，故只要学生们能够在作业最终截止日期前呈上，他们都可以在不必和别人比较的情况下，不停地自我完善。

以上所叙述的方法只是各式各样的形成性评估的两种。如今在大学修读教育学士学位的学生肯定懂得多种形式的教学与评估模式。未来没有统一考试的学校将会是教师们施展才华的舞台，值得大家期待！