设备充足无计划整修．68华小没申请拨款 全国68所华小今年没有申请教育部特别拨款，主要是一些学校往年获得拨款进行维修后，设备充足，暂时也没有计划整修，所以今年没有提出申请，把机会让给有需要的学校；有者是之前分配的拨款还没进行工程，没有提交特别拨款的申请。

（雪兰莪．八打灵再也27日综合讯）全国68所华小今年没有申请教育部特别拨款，主要是一些学校往年获得拨款进行维修后，设备充足，暂时也没有计划整修，所以今年没有提出申请，把机会让给有需要的学校；有者是之前分配的拨款还没进行工程，没有提交特别拨款的申请。

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霹7华小没提出申请

霹雳州111所半津贴华小中，据了解有7所没有向教育部申请特别拨款，原因不乏校内基本设施暂时充足，在考量到其他学校或许更需要，今年暂且不提出申请，发挥无私精神。

7所没有申请特别拨款的华小为霹雳华小、中山华小、曾吉京丁华小、拉挽启民华小、吉辇民生华小、吉辇维新华小和马登启华华小。

据星洲日报向霹雳华小校方了解，该校去年申请到拨款维修厕所，工程尚在进行中，2018年也没有大型工程，因此今年暂时不申请拨款，明年视情况而定。

怡保中山华小董事长温炳楠指出，该校基本设施已足够，今年没有申请特别拨款，以便留给更需要的学校。

槟吉7华小无需翻修

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全槟共有90所华小，有81所华小可申请特别拨款，但位于槟岛乔治市的时中正校今年未提出申请，该校董事会总务李玉麒说，由于过去几年皆获得槟州政府及联邦政府的拨款，学校维修工程七七八八，因此今年未申请特别拨款。

他说，董事部正筹备申请迁校，因此认为不需要进行大事翻修工程。

在吉州89所华小中，有6所华小没有申请拨款，即浮罗交怡眇小中华小学和明南小学、本同县养正小学和茹嫩小学、铅县的双溪里茂港外益民小学、多伟培英小学，据了解学校暂时没有特别计划或装修，有者是之前的拨款还没进行工程，因此没有提交特别拨款的申请。

彭登丹35华小获214万

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东海岸3州43所政府资助华小（半津）之中，8所华小没有提出申请拨款，35所华小总共获得214万4000令吉拨款。

彭亨州25所华小，有18所华小申请拨款到总数103万5000令吉的拨款。

没有申请拨款的学校是林明华小、班珍华小、培才华小、淡马鲁启智华小、淡马鲁文德甲一校、淡马鲁文德甲二校、淡马鲁姚贞暖华小。

登州则有9所半津华小，其中8所华小获得37万5000令吉拨款。唯一没有申请拨款的华小是龙运北加启蒙华小。吉兰丹州有9所半津华小全都获得总数73万令吉的拨款。

砂168华小收到939万

全砂168所华小已获得2018年度教育部特别拨款，总数为939万令吉，比去年的711万5000令吉增加227万5000令吉。

砂津贴华小董事联合总会会长拿督包章文今日向星洲日报证实，所有华小已收到拨款。

其中晋汉连省共有53所华小受惠，获得拨款的数额为330万令吉，为全砂最多的省份。

诗巫省有54所华小受惠，获得276万5000令吉拨款。之后依序是美里及林梦省14所华小获得113万5000令吉、泗里街省27所华小获得88万令吉、斯木省14所华小获得81万5000令吉及民都鲁省6所华小获得49万5000令吉。

去年总共有184所砂华小获得711万5000令吉教育部特别拨款。

包章文表示，教育部自从拨出特别拨款予华小以来，砂华小每年获得的拨款额介于700万至900万令吉之间。