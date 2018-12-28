投资者套利‧马股开盘走低 大马股市昨日收盘走高，令投资者看到套利的机会抛售股票，导致今日（12月28日）的马股开盘走低。

（吉隆坡28日讯）大马股市昨日收盘走高，令投资者看到套利的机会抛售股票，导致今日（12月28日）的马股开盘走低。

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富时综合指数开盘下跌2.81点至1687.91点，5分钟后，富时综合指数的跌幅缩小1.51点，挂1689.21点。

富时全股项指数下跌3.68点，报11519.95点；富时创业板指数下跌0.74点，跌4236.92点。

场内的上升股112只，下跌股60只，平盘股130只；成交量达9356万股，总值2200万令吉。

大蓝筹股下跌大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）下滑4仙，挂24令吉84仙。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）下挫1仙，至5令吉77仙；国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）涨升2仙，报13令吉60。

马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）和国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）股价没有起落，分别报9令吉40仙和9令吉36仙。

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德利航运（HUBLINE,7013,交通物流组）涨半仙，挂4.5仙。

宏进工业（PERMAJU，7080；消费产品服务组）升1仙，报35.5仙。

热门股VELESTO能源（VELESTO,5243,主板能源组）下跌半仙，挂17仙；TH重工（THHEAVY,7206,主板能源组）没有起落，报3仙。